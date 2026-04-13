iPhone 18 Hakkında Her Şey: Sürpriz Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri…

iPhone 18 için geri sayım başladı ancak bu kez geri sayım biraz daha uzun sürecek. Tamam da neden? iPhone 18 ne zaman tanıtılacak? Fiyatı ne kadar olacak? Tasarımı ve özelliklerinde ne değişecek? Bu içeriğimizde iPhone 18’e dair şu ana kadar bildiğimiz her şeyi detaylı şekilde anlatıyoruz…

Apple, akıllı telefon dünyasında trendleri belirleyen en önemli markalardan biri olmaya devam ediyor. iPhone 17’den beklediğini bulamayan kullanıcılar ise şimdiden gözünü iPhone 18’e çevirmiş durumda. Peki bu yeni model gerçekten beklentileri karşılayabilecek mi? İlk sızıntılara bakılırsa Apple’ın bu yılki en büyük sürprizi donanım değil, tanıtım tarihi olacak.

iPhone 18 tasarımı nasıl olacak?

iPhone 18’in tasarım anlamında radikal bir değişiklik sunması beklenmiyor. Apple’ın mevcut tasarım dilini koruyarak daha rafine bir cihaz sunacağı öne sürülüyor. Düz kenarlı alüminyum çerçeve ve cam arka yüzey kombinasyonu devam edecek gibi duruyor.

Ekran tarafında ise yaklaşık 6.3 inç OLED panel bizleri karşılayacak. Dynamic Island tasarımının korunacağı ancak daha kompakt hâle getirileceği söyleniyor. Bu da ekran/gövde oranının biraz daha artacağı anlamına geliyor. Ayrıca daha yüksek parlaklık sunan yeni bir panel de ihtimaller arasında.

Arka tarafa geçtiğimizde ise hap şeklindeki dikey kamera kurulumunun korunması bekleniyor. Pro modellerde olduğu gibi cihazı boydan boya kaplayan bir çıkıntı söz konusu değil. Batarya boyutlarını değiştirmek ve mühendislik ihtiyaçları gereği gövdede milimetrik değişiklikler olabilir ancak kullanımı etkileyecek bir değişiklik beklenmiyor.

iPhone 18 ekranı:

iPhone 18’in ekranı, kalite anlamında yine üst seviyede olacak. OLED panel; yüksek kontrast, derin siyahlar ve güçlü HDR performansı sunmaya devam edecek. En büyük iyileştirme ise parlaklık tarafında olabilir. Özellikle dış mekân kullanımı için daha yüksek tepe parlaklığı hedefleniyor. Yenileme hızında ise 120Hz ProMotion teknolojisinin korunmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak çözünürlük gibi detaylar henüz netleşmiş değil.

iPhone 18 performansı:

Sızıntılara göre iPhone 18’in performans tarafında önemli ama kontrollü bir sıçrama hedefleniyor. Apple’ın yeni nesil A20 çipi ile gelmesi bekleniyor ve bu işlemcinin TSMC’nin 2 nm üretim süreciyle üretilmesi bekleniyor. Bu geçiş, önceki nesildeki 3 nm’ye göre hem daha yüksek işlem gücü hem de ciddi ölçüde daha iyi enerji verimliliği anlamına geliyor. Özellikle CPU tarafında daha yüksek saat hızları ve geliştirilmiş çekirdek mimarisi sayesinde günlük kullanımda daha hızlı tepki süreleri, çoklu görevde daha stabil performans ve yoğun uygulamalarda daha düşük ısınma bekleniyor. GPU tarafında ise Apple’ın grafik performansını artırmaya devam edeceği, bunun da mobil oyunlarda daha yüksek kare hızları ve daha stabil performans sağlayacağı belirtiliyor.

Bellek tarafında sızıntılar, standart modelde 8 GB RAM’in korunabileceğini söylese de bazı kaynakların 12 GB RAM’e geçiş ihtimalini de gündeme getirdiğini belirtelim. Apple’ın özellikle yapay zekâ özellikleri için RAM kapasitesini artırma ihtimali bulunuyor. Ancak MacBook Neo’nun bile 8 GB RAM ile geldiğini de unutmayalım. Depolama tarafında ise 256 GB başlangıç seviyesinin korunması ve daha yüksek kapasitelerin opsiyonel olarak sunulması bekleniyor. Performansın önemli bir parçası olan yapay zekâ (AI) tarafında Apple’ın yeni nesil çiple birlikte geliştirilmiş Neural Engine kullanacağı ve bunun cihaz içi (on-device) yapay zekâ işlemlerini daha hızlı ve verimli hâle getireceği belirtiliyor.

iPhone 18 kamerası:

iPhone 18’in kamera tarafında Apple’ın “radikal değişim” yerine kontrollü ama anlamlı yükseltmeler yapacağı görülüyor. En net bilgi, arka tarafta çift kamera kurulumunun korunacağı ve hem ana hem ikincil sensörün yine 48 MP çözünürlükte olacağı yönünde. Ana kameranın geliştirilmiş sensör ve görüntü işleme ile daha iyi detay seviyesi, dinamik aralık ve düşük ışık performansı sunması bekleniyor. Buna ek olarak ikinci lensin **ultra geniş açı **olacağı ve Apple’ın bu sensörde de iyileştirmeler yaparak özellikle gece çekimleri ve geniş kadrajlı fotoğraflarda kaliteyi artırmayı hedeflediği belirtiliyor.

Ön kamera tarafında ise önemli bir sıçrama söz konusu: iPhone 18’de 24 MP selfie kamerası kullanılması bekleniyor. Ayrıca Apple’ın kamera yazılım tarafında yaptığı geliştirmeler sayesinde portre modu, gece modu ve HDR işleme gibi alanlarda daha iyi sonuçlar elde edilmesi bekleniyor. Video tarafında da Apple’ın hesaplamalı fotoğrafçılık algoritmalarını daha da geliştirerek gerçek zamanlı sahne analizi, daha doğru pozlama ve daha doğal renk üretimi sunacağı ifade ediliyor.

Kamera kontrol tuşu tarafında ise Apple’ın mevcut kamera kontrol sistemini tamamen kaldırmak yerine daha basitleştirilmiş bir versiyonla devam edebileceği belirtiliyor. Bu yeni yaklaşımda dokunma ve basınç algılama gibi işlevlerin korunacağı ancak maliyeti düşürmek için sistemin sadeleştirileceği ifade ediliyor.

Genel olarak iPhone 18’in kamera sistemi; 48 MP ana kamera + 48 MP geliştirilmiş ultra geniş açı lens + 24 MP ön kamera kombinasyonuna dayanan, yazılım tarafındaki iyileştirmelerle desteklenen ve özellikle düşük ışık performansı, HDR ve yapay zekâ destekli görüntü işleme alanlarında ilerleme sunan bir yapı olarak öne çıkıyor.

iPhone 18 bataryası:

iPhone 18’in batarya ve şarj performansı, kapasite artışından çok verimlilik odaklı iyileştirmelerle şekillenecek. Bataryanın mAh değeri bilinmese de biraz daha büyük veya daha yoğun bir batarya kullanılması beklenirken, asıl farkın 2 nm üretim sürecine sahip A20 çip ve daha verimli 5G modem sayesinde daha düşük güç tüketiminden geleceği belirtiliyor. Bu sayede günlük kullanımda daha uzun ekran süresi ve daha stabil pil performansı sunulması öngörülüyor. Şarj tarafında ise Apple’ın mevcut yaklaşımını koruyarak yaklaşık 40W kablolu hızlı şarj ve MagSafe üzerinden yaklaşık 15W kablosuz şarj desteği sunması bekleniyor.

iPhone 18 yapay zekâ özellikleri:

iPhone 18, tahmin edebileceğiniz gibi Apple Intelligence'ın sahip olduğu tüm yapay zeka özelliklerini destekleyecek. Daha fazla detay için WWDC 2026 ve iPhone 18 lansmanını beklememiz gerekecek.

iPhone 18 teknik özellikleri:

Özellik İşlemci Apple A20 (2nm) RAM 12 GB Depolama 256 GB / 512 GB Ekran OLED, 120Hz Ön Kamera 24 MP Arka Kamera 48 MP ana + 48 MP ultra geniş Bağlantı 5G, C2 modem İşletim Sistemi iOS 27

iPhone 18 fiyatı nasıl olacak?

Sızıntılara göre Apple, bellek fiyatlarındaki inanılmaz artışlara rağmen iPhone 18’in başlangıç fiyatını koruyacak. Yani iPhone 18 de 799 dolar ABD fiyatıyla tanıtılacak. Peki Türkiye fiyatı ne kadar olacak? Açıkçası tanıtılmasına yaklaşık 1 yıl olan bir cihaz için bugünden Türk lirasıyla fiyat tahmini yapıp tutturmak çok mümkün değil. Cihazın lansman tarihi yaklaştıkça o günün kuruna göre tutarlı bir fiyat tahmininde bulunacağız.

iPhone 18 ne zaman çıkacak?

İşte asıl değişim burada. Eğer “Eylül gelse de iPhone 18’i görsek” diye bekliyorsanız, beklemeye devam edeceksiniz… Çünkü iPhone 18, eylül ayında tanıtılmayacak. Bu yıl itibarıyla Apple, Pro modellerle standart modellerin lansman tarihlerini de ayıracak. Bu yüzden iPhone 18’i, iPhone 18e ile birlikte 2027’nin bahar aylarında göreceğiz. iPhone “e” modellerinin bahar aylarında tanıtılmasına zaten alışığız. Artık standart model de baharda tanıtılacak. Eylül ayında iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve ertelenmezse iPhone Fold modellerini göreceğiz.