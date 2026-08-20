Renault'tan Araç Sahiplerinin Çoğunun Hoşuna Gidecek Açıklama: "Daha Maliyetli Olsa Bile..."

Maliyeti daha yüksek olmasına rağmen Renault, sürüş güvenliğini ve kullanım kolaylığını artırmak için fiziksel düğmelerden vazgeçmeyeceğini söylüyor.

Pek çok otomobil üreticisi, kontrol mekanizmalarının çoğunu dokunmatik ekranlara taşıyarak maliyet kısma hamlelerini "minimalizm" kılıfıyla sundu ancak Fransız otomotiv devi Renault, alt markası Dacia ile birlikte araç genelinde fiziksel tuşları koruyarak bu trende karşı çıkıyor.

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Şirket, üretimi daha maliyetli olmasına rağmen iç mekândaki fiziksel tuşlardan vazgeçmeyi planlamıyor.

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Renault, fiziksel tuşlardan vazgeçmeyecek

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Renault Avustralya Genel Müdürü Glen Sealey, GoAuto dergisine verdiği röportajda geleneksel kumanda sistemlerini markanın "temel bir ilkesi" olarak tanımladı. Sealey, sürüş esnasında dokunmatik ekrandaki alt menüler arasında kaybolmaktansa, sık kullanılan işlevlere fiziksel bir tuşla ulaşmanın çok daha güvenli olduğuna dikkat çekti.

Sürücü güvenliğini değerlendiren Euro NCAP de bu görüşü destekliyor. Kurum, 2026 yılı güvenlik protokollerini güncelleyerek sık kullanılan fonksiyonlar için fiziksel tuşların bulunmasını şart koşmaya başladı. Yapılan geri bildirimler, fiziksel tuşların sürücü dikkat dağınıklığını belirgin ölçüde azalttığını ortaya koyuyor.

"Renault felsefesi, maliyeti daha yüksek olmasına rağmen kısayolları olabildiğince fiziksel düğmelerle sunmak ve aynı zamanda teknolojiyi basit, kullanıcı dostu ve tanıdık kılmak için kullanmaktır."

Bu yaklaşım, radyo kanalını değiştirmekten ses seviyesini ayarlamaya ve diğer sık ihtiyaç duyulan özelliklere erişmeye kadar tüm fonksiyonlar için geçerli.

Pek çok marka fiziksel tuşlara geri dönüyor

Fiziksel tuşların üretimi ekran yazılımlarına kıyasla daha pahalı olsa da Renault yönetimi bu ek maliyetin haklı gerekçelere dayandığını savunuyor. Otomotiv sektörünün yıllardır ekran yoğunluklu ve minimalist iç mekân tasarımlarının peşinden koştuğu göz önüne alındığında, Fransız üreticinin bu tutumu oldukça sıra dışı ama anlaşılır.

Ancak uygulamada bazı üreticiler, tüketicilerin her şeyin dokunmatik ekran üzerinden kontrol edilmesinden memnun olmadığını fark etmeye başladı. Audi ikonik "tıklama" hissini geri getirme sözü verirken, Volkswagen geçtiğimiz günlerde dokunmatik tuşlar ve devasa ekranlar konusunda aşırıya kaçtıklarını kabul ederek özür niteliğinde açıklamalarda bulundu.

Benzer şekilde Mercedes de düğmeleri kaldırma konusunda "ileri gittiğini" belirtirken, Toyota RAV4 modelinde bazı işlevler için fiziksel tuşlara dönmeye sıcak bakıyor. Eski tarz kokpit tasarımını uzun süre savunan Mazda ise büyük ekranların düğmelerden daha fazla dikkat dağıtmadığını öne sürerek çizgisini değiştiren ender markalardan biri oldu.