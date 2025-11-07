Elon Musk, 8 Yıl Önce Duyurulan Tesla Roadster'ın Yine Ertelendiğini Duyurdu

Tesla'nın 2017'de duyurduğu yeni Roadster modeli bir kez daha ertelendi. Aracın hem demosu hem de üretimi daha ileri bir tarihe itildi.

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden biri olan Tesla, çok uzun yıllardır yeni nesil Roadster modelini geliştiriyordu. Öyle ki Elon Musk, daha önce pek görülmemiş özelliklerle gelecek yüksek performanslı spor otomobili ilk olarak 2017’de duyurmuştu. Aracın çıkış tarihi başta 2020’ydi ancak daha sonrasında alınan kararlarla tekrar tekrar ertelendi.

Musk, daha geçen hafta bu yılın sonlarında yeni Roadster’ın demosunu göstereceklerini açıklamıştı. Ancak bugün gelen haberler, durumun değiştiğini gözler önüne serdi. Öyle ki aracın hem demosu hem de üretimi bir kez daha ertelendi.

Demo Nisan 2026’ya, üretim ise 2027/2028’e ertelendi

Musk, hissedarlar toplantısında kendisine yöneltilen bir soru karşılığında bu haberleri paylaştı. Milyarder girişimci, Roadster 2’nin ilk demosunun 1 Nisan 2026’da yapılacağını ifade ettti. Bu da geçen haftaki açıkladığı yıl sonundan aylar sonrasına ertelendiğini gösterdi. Ayrıca aracın daha önce gösterdiklerinden çok farklı olacağının da altını çizdi. Bir otomobilden fazlasının gelebileceği söyleniyor. Bunun ne anlama geldiğini şimdilik bilmiyoruz.

Tesla CEO’su, buna ek olarak aracın üretimiyle ilgili de bilgi verdi. Demonun 12-18 ay sonrasında olabileceğini aktardı. Bu da yeni Roadster’ın 2027 veya 2028’de gelebileceğini gösteriyor. Normalde bu yıl veya 2026 çıkması bekleniyordu ancak yeni açıklamalar, bir kez daha ertelendiğini gösteriyor.

Bu gelişmeler, artık Roadster’ın neredeyse bir şehir efsanesine dönüşmesine yol açacak. Umarız gerçekten bir gün onu görebiliriz. Ancak Musk’ın genelde hiçbir sözünü tutmadığını düşünürsek 2027/2028 açıklamalarına da güvenmemek gerekiyor. Neler olacağını bekleyip göreceğiz.