Tesla Robotaksi İlk Defa Görüntülenmiş Olabilir

Warner Bros.'un Burbank'taki otoparkında görüntülenen sarı bir aracın Tesla Robotaksi olabileceği iddia edildi.

Tesla'nın bir sonraki büyük projesi olan Robotaksi için geri sayım devam ediyor. Elon Musk'ın elektrikli otomobil devi firması, robotaksi modellerini bugüne kadar gözlerden uzak tutmaya başladı. Warner Bros.'un otoparkında görüntülenen sarı kamuflajlı otomobilin ise Robotaksi olduğu iddia edildi.

Elbette ki bu görüntülere bir miktar şüpheyle yaklaşmak gerekiyor ancak görselin yer aldığı gönderilerin kaldırılması da görüntülerin gerçekten de Robotaksi'ye ait olabileceğini düşündürüyor. Yine de fotoğrafın çok net olmaması ve mesafe, Tesla'nın görmemizi istemeyeceği bir şeyleri görmemizin pek mümkün olmadığına işaret ediyor.

Robotaksi sırrını koruyor

Kanarya sarısı kaplanmış olan aracın dış görünüşünün bilinçli olarak deforme edildiği net bir şekilde görünüyor. Bu kareden aracın hatlarını kestirmek zor olsa da üst kısmında garip bir çıkıntı olduğu dikkat çekiyor. Bu çıkıntıda aracın LiDAR sistemi konuşlandırılmış olabilir. Aracın arka kısmının ise geniş bir bagaja işaret ettiğini söyleyebiliriz.

Görüntüler ilk olarak Reddit'te Boopitysmopp adlı kullanıcı tarafından paylaşıldı. Kendisinin Warner Bros'un otoparkında çalıştığını söyleyen kullanıcı daha sonra önce paylaşımını kaldırdı ardından da hesabını kapattı. Bu yüzden kullanıcıya ulaşıp doğrulama yapmak da mümkün olmuyor.

Geçtiğimiz ay çıkan haberlerde Tesla'nın yaklaşık 450 bin metrekarelik bir alanda, sahte bir kasaba ve iki sahne kurarak Robotaksi hizmetini tanıtacağı öne sürülmüştü. Tesla Robotaksi bu görselde yer alan araca benziyorsa Model 3 ile benzer bir araç olabilir.