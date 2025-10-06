Tümü Webekno
Tesla, yarın yeni bir ürün tanıtacak: Uygun fiyatlı Model Y mi geliyor?

Tesla, 7 Ekim'de gizemli bir ürün tanıtacak. Teaser'daki görsel, sadeleştirilmiş bir Model Y olabileceğine işaret ediyor.

Tesla, yarın yeni bir ürün tanıtacak: Uygun fiyatlı Model Y mi geliyor?
Beyazıt Kartal

Tesla, 7 Ekim’de gizemli bir ürün tanıtımı yapacağını duyurdu. Tesla'nın paylaştığı kısa videoda jant benzeri dönen bir obje görülüyor. Bu da yeni ürünün sadeleştirilmiş bir Model Y versiyonu olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

Tesla’nın daha geniş kitlelere ulaşmak ve teşviklerden yararlanmak için uygun fiyatlı Model Y adımını atması mantıklı görünüyor. Şirketin yılın son çeyreğinde böyle bir adım atabileceği zaten uzun zamandır konuşuluyordu.

Ancak bazı otomobil gazetecileri, tanıtılacak ürünün araç değil başka bir cihaz ya da aksesuar olabileceğini de öne sürüyor. HVAC sistemi ya da yeni bir enerji ürünü tanıtımı da olası. Her şey yarın belli olacak.

