Elon Musk, Tesla’da yazılımcı olmak için diplomaya ihtiyaç o

Tesla’nın CEO’su Elon Musk, şirkete yazılımcı alırken eğitim durumuna bakmadıklarını, adayları bunun yerine zorlayıcı bir kodlama testine sokacaklarını belirtti.

Başarılı girişimleri ve sosyal medyadaki eğlenceli kişiliğiyle adından sıkça söz ettiren Elon Musk, yine günümüzün genel yargılarının dışında bir açıklamada bulundu. Elektrikli araçlar üreten Tesla’ya yeni yazılımcılar almak için Tweet atan Musk, Tesla’ya girmek için herhangi bir diplomaya ihtiyaç olmadığını söyledi.

Elon Musk, attığı bir tweette Tesla’ya girmek için herhangi bir diploma kriteri istemediklerini, ancak zorlayıcı bir yazılım testinden geçilmesi gerektiğini söyledi.

Ülkemizde “alaylı” olarak ifade edilen kişileri arayan Musk, lise veya üniversite diploması olmasa bile yazılım konusunda kendini geliştirmiş kişilerle çalışmaya açık olduğunu söyledi.

Diplomaya gerek yok

Twitter üzerinden dört hafta içerisinde Tesla için yapay zeka ve otopilot üzerinden çalışacak yazılımcılar aradığını söyleyen Musk, bir kullanıcının sorusunu yanıtladı. Kullanıcı, bu mesaj üzerine doktora yapmak için zamanı olup olmadığını sordu. Musk ise, doktoranın gerekli olmadığını, önemli olan tek şeyin yapay zeka ve sinirsel ağlara karşı yetkin olma becerisi olduğunu söyledi. Üstelik Musk’a göre liseden mezun olmak bile önemli değil.

Yapay zeka ve otonom teknoloji üzerinde pek çok çalışana sahip olan Tesla, bu konuya ilgi duyup kendini geliştirmiş kişileri arıyor. Okula gitmeden çok ileri seviyelerde programlama bilgisine sahip olan insanlar olduğu düşünülürse, Musk’ın bu açıklamaları son derece başarılı insanlarla çalışma fırsatı yakalamasını sağlayabilir.

Musk’ın açıklamalarına göre işe girecek kişilerin Pyhton, C++, C gibi dillere hakim olması gerekiyor. İşe girmek için eğitim durumunun önemsiz olduğunu söyleyen CEO, ancak herkesin zorlayıcı bir kodlama testini geçmesi gerektiğini açıkladı.