Tesla’nın Cybertruck ve Model Y üretimlerini yapması için kuracağı yeni fabrikası için 2 şehir arasında kalındı. ABD’deki üçüncü şehrini kuracak Tesla, bu fabrikayı Austin veya Tulsa’ya kurmayı planlıyor.

Son dönemde çok sayıda tartışmaya konu olan Tesla, ABD’de üçüncü fabrikasını kurmaya hazırlanıyor. Autoblog’un yaptığı habere göre Tesla, ABD’deki üçüncü Gigafactory’sini Austin veya Tulsa’da kuracak. Yeni fabrikanın şirketin henüz üretime başlamayan Cybertruck ve Model Y araçlarını üretmeye odaklanacağı açıklandı.

Geçtiğimiz günlerde Tesla’nın CEO’su Elon Musk, Kaliforniya’ya bağlı Oakland şehrinde Tesla’nın fabrikasının yeniden hizmete girmesine izin verilmediği için tehditler savurmuş, merkezlerini Nevada veya Teksas’a taşıyabileceklerini söylemişti. Daha sonrasında eyalete dava açıp Fremont’taki üretimi yeniden başlatan Musk, kural ihlali nedeniyle oluşan suçun sadece kendine ait olduğunu belirtmişti.

Musk’ın bu sert çıkışının ardından şirketin ana merkezini bu tarz pandemi olaylarında daha esnek davranan Teksas gibi eyaletlere taşıyacağı düşünülüyordu. Yeni fabrika haberi de Tesla’nın merkezini başka yere taşıyacağı iddialarını doğruluyor. Şirketin yeni fabrika için finalist olan Tulsa, Oklahoma eyaletine bağlı bir şehirken Austin ise Teksas’a bağlı.

Yeni ürünlere talep fazla

Tesla, her tanıttığı ürünle gündeme oturmayı başarıyor. Şirketin geçtiğimiz yıl tanıttığı Tesla Cybertruck, farklı tasarımıyla büyük ses getirirken, büyük beklentiye sahipken, hala seri üretime geçmeyen Roadstar, Semi gibi modeller bulunuyor.

Tesla’nın fabrika kuracağı şehirler yarışıyor

Tesla gibi büyük şirketler yeni bir fabrika kurduklarında, bu durum şehirler için de son derece olumlu bir şekilde karşılanır. Çok sayıda çalışan için yeni bir iş kapısı olarak dikkat çeken bu fabrikalar, şehirlerin gösterdiği ayrıcalıklarla seçilir. Tesla’nın CEO’su Elon Musk da daha önceden WSJ’ye yaptığı açıklamada, fabrikanın nereye kurulacağını şehirlerin vereceği teşvik gibi faktörlere göre seçeceklerini söyledi. Bu teşvik faktörü dışında lojistik maliyetleri, işgücüne erişim, yaşam kalitesi gibi standartlar da bulunuyor.