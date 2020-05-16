Tesla’nın Davası, Otomatik Sürüş Teknolojilerini Etkileyecek

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, yakın zamanda ABD’de otomatik pilotun karıştığı ve bir yayanın ölümüne neden olan bir vakadan dolayı mahkemeye verildi. Bu dava süreci, otomatik pilotların gecikmesine neden olabilir.

Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla, kendi sektörünün öncülerinden kabul ediliyor. Firma ayrıca kendi kendine giden otomobiller konusunda da çalışmalar yapmasıyla biliniyor. Bu sistemler henüz geliştirme aşamasında bulunuyor.

Tesla’dan ölümlü kaza

ABD’de Kuzey Carolina eyaletinde mahkemeye sunulan bir dava dilekçesi, Tesla’nın önüne yeni engeller çıkmasına neden olabilir. İddialara göre bir Tesla Model X, otomatik pilot modundayken bir yayaya çarparak ölümüne neden oldu. Vakanın tarihinin ise 29 Nisan 2018 olduğu belirtildi.

Bu kaza, aynı zamanda Tesla otomatik pilotunun karıştığı ve bir yayanın ölümüyle sonuçlanan ilk vaka olarak da tarihe geçti. Öte yandan otomatik pilotta yaşanan ve sürücülerin ya da yayaların hayatını kaybettiği başka vakalar da söz konusuydu.

Tesla’nın daha önceki vakalarda yaptığı savunmanın bu davada da tekrar edilmesi bekleniyor. Firma ölümlü kazalarda sorumluluk almıyor ve genel olarak aracın sürücüsü kimse nihai sorumlunun o kişi olduğunu belirtiyor. Otomatik pilot kullanılıp kullanılmaması bu noktada bir önem arz etmiyor.

Otomatik pilotlar olumsuz etkilenebilir

Öte yandan bu dava süreci, otomatik pilotlu arabaların yollara çıkışını geciktirebilir. Öncelikli olarak bu araçların “otomatik” pilotları kendi kendilerini sürmelerini sağlamaz, daha ziyade bir sürüş yardımcısı gibi çalışır. Şerit takibi yapmak, mesafe ayarlamak gibi işlemleri sistem kendi yapabiliyor. Durum karmaşıklaştığı zaman ise sorunlar meydana gelebiliyor.

Tartışmalarda dikkat çekilen bir nokta da sistemin isminden dolayı sürücülerin yola ve trafiğe dikkat etmemesi olarak gösteriliyor. Kişilerin genel olarak sahte bir güvenlik hissine kapıldıkları ve “nasıl olsa aracın kendi kendisini idare ettiğini” düşündükleri ifade ediliyor.

Farklı otonom sürüş seviyeleri

Kendi kendine giden araçlar, bizim bildiğimiz sistemlerden farklı olacak. Şu anda kullanılan sürüş destekli otomobillerdeki yapay zekalar, Level 3’e kadar çıkabiliyor. Ne zaman ki Level 4 ve Level 5 otomobiller yollara çıkacak, o gün bütün işi yapay zeka gerçekleştirecek ve araçlarda sadece yolcular yer alacak.

Öyle bile olsa otomobillerin dışında kalan kişiler her zaman için bir bilinmezlik durumu oluşturacak. Bu noktada nasıl karar verileceği ve yasal yaptırımların nasıl uygulanacağı ise henüz bilinmiyor. Mahkemeden gelecek olan kararlar, bu alandaki geleceği de etkileyecektir.