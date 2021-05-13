Görünen o ki Elon Musk, Jeff Bezos kadar olmasa da Tesla'yı zirveye taşımak için çalışanlarından hep daha fazlasını istiyor. Böylesine öncü bir markada çalışmak hayal gibi gelse de Tesla'da çalışmanın göründüğü kadar toz pembe olmadığını öğrendik.

Elon Musk’ın kendi tabiriyle elektrikli otomobilleri yeniden icat ettiği otomobil markası Tesla’da çalışmak isteyen insanların sayısı eminiz bir hayli fazladır. Sonuçta kariyerinde zirveye tırmanmak isteyen birçok kişi, kendi sektöründe öncü olma yolunda ilerleyen ve parlak bir gelecek vaad eden bu şirkette bir şeyler öğrenmek ister.

Her işin kendine has bir zorluğu vardır ancak Tesla’da işler biraz abartılmış gibi duruyor. Eski Tesla çalışanlarının anlattıkları anılara göre Tesla’da çalışmak herkesin hayal edebileceği bir şey olmaktan biraz çıkmış.

Tesla çalışanlarının herhangi bir sendikaya katılması yasak

Tesla çatısı altında çalışan insanların hiçbir şekilde bir sendika kurması ya da sendikaya katılması yasak. Yazılı bir kural olmasa da Elon Musk’ın 2018 yılında yaptığı bir açıklama, Tesla çalışanlarını bu konu hakkında korkutmaya yetmişti.

Musk, Twitter üzerinden yaptığı bir açıklamada üstü kapalı bir şekilde şu ifadelerde bulundu; "Hisse senedi haklarından vazgeçip neden sendika için para ödesinler ki?” Bu tweet Musk’ın sendika karşıtı ifadelerinden sadece biriydi ve daha sonra eski Tesla çalışanın yaptığı açıklamaya göre Musk, şirket içerisinde sendika broşürlerinin dağıtılmasını ve çalışanlarının sendikaya ait işaretler içeren kıyafetler giymesini yasakladı.

Bir gün aniden kovulabilirsiniz

Normalde yöneticiniz tarafından işten çıkarılacağınız zaman bunun size önceden haber verilmesi gerekir. Tesla’da eskiden görev alan bir mühendis ve araç teslim görevlisinin yaptığı açıklamalara göre işler orada böyle yürümüyor.

Araç teslim görevlisinin anlatmış olduğu hikayeye göre bir Pazartesi günü üç yönetici odaya girdi ve bahsi geçen adamın iş arkadaşını konferansa çağırdı. Konferans bittikten sonra odaya dönen adam, hiçbir açıklama yapmadan eşyalarını toplamaya başladı. Ardından, araç teslim görevlisi de konferansa çağrıldı ve artık böyle bir görev tanımına ihtiyaç duyulmadığı için işine son verildiğini öğrendi.

Başka bir günde ise aralarında mühendislerin de bulunduğu tam 250 kişi online toplantıya çağrıldı ve burada herkesin işine son verildiği açıklandı. Eski Tesla mühendisinin anlattığına göre bu toplu işten kovmada yıllık kotalarına uyanlar, şirkete büyük gelir sağlayanlar da vardı ancak finansal problemler yüzünden 250 kişinin işine aynı anda son verildi.

Şirket içerisinde Musk’ın yanına yaklaşmak pek hoş karşılanmıyor

Yine yazılı bir kuraldan bahsetmiyoruz ancak Elon Musk’ın masasına yaklaşmak, hoş karşılanmamaktan biraz daha ciddi bir durum. Musk’ın insanları rastgele işten atma huyu o kadar ciddi bir hal almıştı ki şirketteki üst düzey yöneticilerden birisi bu durumu engellemek için Musk etraftayken çalışanların CEO’nun masasına yaklaşmasını yasakladı.

Birden fazla çalışanın anlattığı hikayeye göre Musk, üretim bandında çalışmayan bir şey için sorumlu kişiyi görmek istedi ve o kişiyle konuşmak yerine bağırıp çağırmayı tercih etti. Çalışan sorunun ne olduğunu öğrenmek istediğinde ise Musk daha da öfkelendi ve hiçbir açıklama yapmadan f ile başlayan kelimeyi kurarak adamı işten attı.

Çalışma saatlerinin sonu neredeyse gelmiyor

Tesla çalışanlarının haftalık saati birçok kez aşarak çalışması, şirketi ikiye bölmüş durumda. Kimisi Musk’ın herkesi saatlerce çalıştırmasını ilham verici bir motivasyon olarak buluyor kimisi de eşini ve çocuklarını ekstra mesai saatleri yüzünden görememekten bir hayli şikayetçi.

Musk, geçtiğimiz senelerde attığı bir tweet ile çalışanlarından ekstra mesai beklediğini üstü kapalı bir şekilde şöyle ifade etmişti; "Çalışmanın kolay yolları da var elbet ancak kimse haftada 40 saat çalışarak dünyada bir şeyleri değiştiremedi.”

Çalışanların söylediklerine göre Musk, en az çalışanları kadar fabrikada kalıp çalışıyor ve hatta birçok kişi Musk’ın yorgunluktan ofis masasının altında uyuduğunu bile belirtmiş. Tabii Musk gibi zengin bir adamın fabrikaya dinlenme odası gibi bir yer eklememe ihtimaline inanmak biraz zor.

Yoğun stresten dolayı bayılanlar bile olmuş

Her işin bir zorluğu vardır ancak Tesla, ekstra mesai saatleri ve haftasonu vardiyalarıyla çalışanlarının üzerine normalden çok daha fazla sorumluluk bindirmiş gibi duruyor. Bugüne kadar onlarca çalışan, yoğun çalışma saatlerinden dolayı nefes darlığı ve göğüs ağrısı şikayetleriyle hastaneye başvurmuş ve özellikle 2017 yılında fabrikaya gelen ambulans sayısında büyük bir artış gözlemlenmiş.

Fabrikaya gelen ambulansların sebebi ise çalışanların aniden bayılması, yorgunlukları yüzünden iş kazası geçirmeleriymiş. Durumu biraz daha öteye götüren yöneticiler, üretim bandında bayılan biri olduğu takdirde üretimin aksamaması için diğer insanların bayılan kişi ile ilgilenmesini yasaklamış.

Diğer otomotiv şirketlerine göre çalışanlar daha düşük maaş alıyor

Tesla’nın çalışanlarına verdiği maaşı diğer şirketlerle karşılaştırdığımız zaman ilk önce Tesla’nın bir otomotiv şirketi mi yoksa teknoloji şirketi mi olduğuna bakmamız gerekiyor. İki senaryoda da Tesla ne yazık ki çalışanlarına diğer şirketlere oranla daha az maaş veriyor.

Tesla, 2018 yılında orta kademeli bir mühendisine verdiği maaşın yıllık 56 bin 163 dolar olduğunu açıklamıştı. Aynı yıl içerisinde Ford çalışanlarına 64 bin 316, General Motors ise 77 bin 849 dolar yıllık ödeme yapmıtşı.

Tesla'yı bir teknoloji şirketi olarak ele aldığımız zamanda ise Google’ın çatı şirketi Alphabet’in çalışanına yıllık ödediği maaş 264 bin 804 dolar iken, Facebook tarafında bu sayı 228 bin 651 dolardı. Her iki senaryoda da Tesla maaş konusunda diğer şirketlere göre biraz geride kalmış duruyor.

Tesla’da çalışmanın iyi yönleri de var tabii: Çalışanlar sadece önemli toplantılara katılıyor

Elon Musk, saatler süren ve masadaki herkesi ilgilendirmediği için birçok insanı işinden alıkoyan toplantılara karşı biraz hassas davranıyor. Tesla çatısı altında çalışan herkes, toplantılara sadece çok önemli olduğu takdirde katılıyor ve eğer toplantı sırasında herhangi bir çalışanı ilgilendiren kısım bittiyse o kişinin sessizce odayı terk etmesi isteniyor.

Toplantının ortasında çıkmak kulağa biraz kaba gelse de Musk’a göre asıl kaba olan şey, işinin bitmesine rağmen toplantı odasında kalmaya devam etmek. Ayrıca Musk, toplantıların olabildiğince kısa sürmesini ve en fazla 4 ya da 6 katılımcıyla gerçekleşmesini istiyor.

Kaynak 1, Kaynak 2, Kaynak 3, Kaynak 4