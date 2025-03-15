Kocaman ağaçları bile kolay bir şekilde kesebilen testerelerin kesemediği bir pantolon olduğunu söylesek, ne dersiniz?

Motorlu testereler, bildiğiniz üzere çok güçlü aletler ve yanlışlıkla bacağınızı kesmeleri durumunda çok ciddi kazalara yol açabilirler.

Bu tür kazaları önlemek için üretilen koruyucu pantolonlar; özel olarak tasarlanıyor. Peki nasıl bu kadar sağlam oluyorlar?

Pantolonlar, pek çok katmandan oluşuyor.

30. saniyeden sonrasını izleyebilirsiniz.

Testerelerin bile kesemediği bu pantolonlar; sıkı dokunmuş 8 ince katmandan oluşan özel lifler içeriyor. Çalışma prensibi, pantolonun dış tabakasının yırtıldığında iç katmanlardaki güçlü lifleri serbest bırakmasına dayanıyor.

Bu lifler, genellikle aramid veya ultra yüksek moleküler ağırlıklı polietilen gibi son derece dayanıklı malzemelerden üretiliyor ve testerelerin zincirlerine dolanarak motorun aniden durmasını sağlıyor.

En önemli faktör, liflerin sıkı dokunmuş olması.

Zincirin hareketi yavaşladıkça kesme gücü kayboluyor ve testerenin kullanıcıya zarar vermesi engelleniyor. Bu pantolonların etkili olabilmesi için liflerin sıkı dokunmuş ve birden fazla ince katmandan oluşmuş olması kritik öneme sahip.

Böylece lifler, testereden gelen darbelere karşı dayanıklılık gösterirken aynı zamanda hızlı bir şekilde zincire dolanarak makinenin kesme işlemini durduruyor.

Avrupa Birliği'nde, motorlu testere koruyucu pantolonları, dayanabildikleri maksimum zincir hızı temelinde sınıflandırılıyor:

Sınıf 0: 16 metre/saniye (m/s)

16 metre/saniye (m/s) Sınıf 1: 20 m/s

20 m/s Sınıf 2: 24 m/s

24 m/s Sınıf 3: 28 m/s

İşte motorlu testere koruyucu pantolonlar, ciddi yaralanmaları büyük ölçüde bu şekilde önleyebiliyor fakat yanlış kullanım ya da güvenlik protokollerine uyulmaması durumunda yine riskler ortaya çıkabilir.

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