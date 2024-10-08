16 yaşındaki Michael Artiaga, Tetris tarihinde 255. seviyeyi geçen ilk oyuncu olarak rekor kırdı.

İlk olarak 1984 yılında piyasaya sürülen Tetris, dünya tarihinin en büyük oyunları arasındaydı. Yapım, hâlâ da popülerliğini koruyordu. Şimdi ise Tetris topluluğunda bir başka önemli bir dönüm noktası geride bırakıldı.

16 yaşındaki “dogplayingtetris” olarak da bilinen Michael Artiaga, Tetris’te rekor kırdı. Oyuncu, 255. seviyeyi geçerek “yeniden doğuş” yapan ilk oyuncu oldu. Bu, mümkün olan en yüksek seviyeye ulaşıp başa dönenler için kullanılıyor.

255. seviyeyi böyle geçti

Gelen bilgilere göre Artiaga bu başarıyı Twitch üzerinden yüzlerce kişinin izlediği bir yayın sırasında yaptı. 80 dakika boyunca 3.300 civarında satırı temizledi. Artiaga’nın başarısı, yeni teknikler gelene kadar imkânsız olarak nitelendirilen bir başarıydı.

Oyuncu, Tetris NES’in 155. seviyeden sonra çökmesini engelleyen özel bir versiyonunda oynayarak bu başarıya imza attı. Bu yılın başlarında Blu Scoti olarak bilinen Willis Gibson, 157. Seviyeye ulaşmayı başararak rekor kırmıştı. Bu da Artiaga’nın başarısının ne kadar etkileyici olduğunu gözler önüne seriyor.

Yukarıdaki videodan 255’inci seviyede parçaların ne kadar hızlı geçtiğini görebilirsiniz. Bu seviyeyi geçtikten sonra 0. seviyeye dönerek “yeniden doğuşu” gerçekleştiriyor. Sonra yorulmadan devam ediyor ve yeniden 91. seviyeye kadar geliyor. Puan olarak da 29.486.164’e ulaşıyor ve Alex Thach’ın sahibi olduğu 12 milyonluk dünya rekorunu geçiyor.