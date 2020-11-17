Kriz Sonlandı: TFF ile beIN SPORTS Nihayet Anlaşmaya Vardı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu tarafından yapılan açıklamaya göre TFF ile beIN SPORTS arasındaki kriz nihayet sonlandı ve iki kurum anlaşma yoluna gitti.

Türkiye Futbol Federasyonu ile Süper Lig’in yayın haklarını elinde bulunduran beIN SPORTS arasındaki kriz çözülmüş gibi görünüyor. İki kurumun nihayet anlaşmaya vardığı, bizzat Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu tarafından duyuruldu.

Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “TFF Başkanı Nihat Özdemir ve beIN Media Group CEO'su Yousef Al-Obaidly ile Bakanlığımızda bir araya geldik. TFF ile beIN SPORTS arasında anlaşma sağlandığı bilgisini paylaşmak isterim. Her iki tarafa da teşekkür eder, Türk futboluna hayırlı olmasını dilerim.” ifadelerini kullanan Bakan Kasapoğlu, anlaşmaya varıldığını resmen açıklamış oldu.

TFF-beIN SPORTS krizinde neler olmuştu?

beIN Media Group, geçtiğimiz yılın ardından bu yıl da yayın ücretlerinde indirim talep etmiş, Türkiye Futbol Federasyonu ise bu talebi kesin bir dille reddetmişti. Devam eden anlaşmazlık sürecinde ise TFF, beIN SPORTS’a ihtarname göndermişti.

Konuyla ilgili olarak ekim ayındaki Kulüpler Birliği toplantısı sonrası bir açıklamada bulunan TFF Başkanı Nihat Özdemir, “Yüzde 25 avansa mahsuben 500 milyon TL verildi. beIN Sports’un TFF ile yaptığı sözleşmeye harfiyen uymasını istiyoruz. Bununla ilgili noterden gerekli ihtarnameyi gönderdik.” ifadelerini kullanmıştı.