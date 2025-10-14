Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yaşam

TFF'nin Erişim Engeli Yetkisi İptal Edildi: İşte Çok İlginç Nedeni!

Anayasa Mahkemesi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitelerine yönelik erişim engeli yetkisini iptal etti. 9 ay sonra yürürlüğe girecek kararın nedeni, ifade özgürlüğünün sınırlandırılması ve keyfi uygulamalar olarak açıklandı. İşte detaylar...

TFF'nin Erişim Engeli Yetkisi İptal Edildi: İşte Çok İlginç Nedeni!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında çok ilginç bir Anayasa Mahkemesi kararı yer aldı. "Anayasa Mahkemesinin 17/6/2025 Tarihli ve E: 2024/75, K: 2025/134 Sayılı Kararı" ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), internet sitelerine yönelik erişim engeli yetkisi iptal edildi. Resmî Gazete'de yayımlanan karar, 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

TFF, mevcut düzenlemeler kapsamında mahkeme kararına gerek olmadan internet siteleri için erişim engeli kararı aldırabiliyordu. Tabii bunun bazı kısıtlamaları vardı. TFF'nin yetkisi Türkiye'deki futbol maçlarını kaçak olarak yayımlayan internet sitelerinden ibaretti. Ancak burada itiraz edilen husus, korsan yayının yapıldığı sayfanın değil, söz konusu internet sitesinin tamamen erişime engellenebiliyor olmasıydı. Yapılan incelemede bu kararın Anayasa'ya aykırı olduğu tespit edildi. Hâl böyle olunca TFF, erişim engeli kararı için artık mahkeme kararına ihtiyaç duyacak.

Kararın gerekçesi, ifade özgürlüğü ve keyfi uygulamalar!

Başlıksız-1

Resmî Gazete'de yayımlanan kararda, yetki iptalinin nedenine ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre TFF'nin erişim engeli yetkisi, keyfi kararlar alınmasına neden olabilirdi. Ayrıca erişimin engellenmesi gibi ağır bir sınırlama aracının ancak yargı kurumları tarafından alınacak kararlar sonrasında uygulanmalıydı.

Kararla ilgili bir diğer husus da ifade özgürlüğü ile ilgili. Karara göre internet üzerinde yapılan paylaşımlar, "düşünce ve kanaatlerin başka yollarla açıklanması" sınıfında oluyor ve TFF, korsan yayın yapan internet sitesinin tümünü yargı kararı olmadan erişime engelleyerek ifade özgürlüğünü sınırlandırmış oluyordu.

Resmî Gazete'deki AYM kararına buradan ulaşılabilir.

webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

[9-13 Ekim] Bu Hafta Sonu 2.500 TL Değerinde 4 Oyun Steam'de Ücretsiz

[9-13 Ekim] Bu Hafta Sonu 2.500 TL Değerinde 4 Oyun Steam'de Ücretsiz

Dünyanın İlk Hidrojen Yakıtlı, Otonom Traktörü: Karşınızda Kubato

Dünyanın İlk Hidrojen Yakıtlı, Otonom Traktörü: Karşınızda Kubato

Ekim 2025 Volkswagen Kampanyaları: Taigo ve T-Cross İsteyen Koşsun!

Ekim 2025 Volkswagen Kampanyaları: Taigo ve T-Cross İsteyen Koşsun!

Türkçe Yapay Zeka Kumru'nun Hatalı Yanıtları Gündem Oldu: İşte Geliştirici VNGRS'nin Açıklaması

Türkçe Yapay Zeka Kumru'nun Hatalı Yanıtları Gündem Oldu: İşte Geliştirici VNGRS'nin Açıklaması

Ekim 2025 Ford Fiyat Listesi: Focus'a Yine Zam Geldi!

Ekim 2025 Ford Fiyat Listesi: Focus'a Yine Zam Geldi!

Ekim 2025 Renault Kampanyaları: 1,5 Milyona Megane!

Ekim 2025 Renault Kampanyaları: 1,5 Milyona Megane!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim