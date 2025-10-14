TFF'nin Erişim Engeli Yetkisi İptal Edildi: İşte Çok İlginç Nedeni!

Anayasa Mahkemesi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitelerine yönelik erişim engeli yetkisini iptal etti. 9 ay sonra yürürlüğe girecek kararın nedeni, ifade özgürlüğünün sınırlandırılması ve keyfi uygulamalar olarak açıklandı. İşte detaylar...

Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında çok ilginç bir Anayasa Mahkemesi kararı yer aldı. "Anayasa Mahkemesinin 17/6/2025 Tarihli ve E: 2024/75, K: 2025/134 Sayılı Kararı" ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), internet sitelerine yönelik erişim engeli yetkisi iptal edildi. Resmî Gazete'de yayımlanan karar, 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

TFF, mevcut düzenlemeler kapsamında mahkeme kararına gerek olmadan internet siteleri için erişim engeli kararı aldırabiliyordu. Tabii bunun bazı kısıtlamaları vardı. TFF'nin yetkisi Türkiye'deki futbol maçlarını kaçak olarak yayımlayan internet sitelerinden ibaretti. Ancak burada itiraz edilen husus, korsan yayının yapıldığı sayfanın değil, söz konusu internet sitesinin tamamen erişime engellenebiliyor olmasıydı. Yapılan incelemede bu kararın Anayasa'ya aykırı olduğu tespit edildi. Hâl böyle olunca TFF, erişim engeli kararı için artık mahkeme kararına ihtiyaç duyacak.

Kararın gerekçesi, ifade özgürlüğü ve keyfi uygulamalar!

Resmî Gazete'de yayımlanan kararda, yetki iptalinin nedenine ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre TFF'nin erişim engeli yetkisi, keyfi kararlar alınmasına neden olabilirdi. Ayrıca erişimin engellenmesi gibi ağır bir sınırlama aracının ancak yargı kurumları tarafından alınacak kararlar sonrasında uygulanmalıydı.

Kararla ilgili bir diğer husus da ifade özgürlüğü ile ilgili. Karara göre internet üzerinde yapılan paylaşımlar, "düşünce ve kanaatlerin başka yollarla açıklanması" sınıfında oluyor ve TFF, korsan yayın yapan internet sitesinin tümünü yargı kararı olmadan erişime engelleyerek ifade özgürlüğünü sınırlandırmış oluyordu.

Resmî Gazete'deki AYM kararına buradan ulaşılabilir.