Türkiye Futbol Federasyonu, Stadyumlara Giriş Şartlarında değişikliğe gitti. Federasyon tarafından yapılan değişikliklerden birisi, aşı olmayanların stadyumlara alınmaması yönünde oldu. Yeni karara göre çift doz aşı olmayanlar, stadyumlara giriş yapamayacaklar.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ülkemizdeki vaka sayıları 20 binin üzerinde seyretmeye devam ederken bugün seyircili maçlara dair çok önemli bir karar aldı. Federasyon, Sağlık Kurulu’nun yeni değerlendirmesiyle birlikte Stadyuma Giriş Şartlarında önemli değişiklikler yaptı. Yeni değişiklikler, aşı olmayan kişilerin stadyumlara alınmamasını da içeriyor.

TFF’den yapılan açıklamaya göre şartlar, toplum sağlığının en üst düzeyde korunabilmesi amacıyla değiştirildi. 2021-2022 futbol sezonunda uygulanacak, Müsabakalarda Uygulanacak Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimatının yürürlüğe girmesinden itibaren geçerli olacak Stadyum Giriş Şartları şu şekilde oldu:

Stadyuma giriş şartları: