7 Aralık'ta çıkış yapan The Day Before, neredeyse hiçbir oyuncunun beğenisini kazanamamıştı. Geliştirici Fntastic, yaşananlarından ardından kapandığını duyurdu. Oyuncular ise bu karara tepki göstererek iade yapılmasını istedi ve şirketi "dolandırıcı" olarak nitelendirdi.

Zombi temalı post apokaliptik açık dünya oyun The Day Before, ilk olarak 2021 yılında duyurulmuştu. İlk olarak 2022’de çıkması planlanan oyun, birkaç ertelemenin ardından 7 Aralık 2023 tarihinde piyasaya sürüldü. Ancak duyurulduğu günden beri tartışma konusu olan ve yılan hikâyesine dönen oyun, hiç beğenilmedi ve Steam'in en kötü oyunları listesine girdi.

Oyuna eleştiriler gelmeye devam ederken geliştirici Fntastic, bugün beklenmedik sürpriz bir açıklama yaptı. Şirket, The Day Before çıktıktan 4 gün sonra kapandığını duyurdu.

Fntastic, kapandığını bu açıklamayla duyurdu:

“Bugün Fntastic stüdyonun kapanışını duyuruyoruz. The Day Before finansal açıdan başarısız oldu ve biz de devam etmek için gerekli kaynaklara sahip değiliz. Tüm gelirimiz, ortaklarımıza olan borçlarımızı ödemek için kullanılıyor.

Tüm çabamızı, kaynaklarımızı ve çalışma saatlerimizi ilk büyük oyunumuz olan The Day Before’un geliştirilmesine yatırdık. Oyunun tam potansiyelini göstermek için yeni güncellemeler yayımlamayı çok istedik ancak maalesef çalışmaya devam edecek yeterli finansmanımız yok.

The Day Before’un geliştirilme sürecinde halktan hiç para almadığımızın altını çizmek istiyoruz. Ön sipariş veya kitle fonlaması kampanyası yapmadık. Beş yıl boyunca kanımızı, terimizi ve göz yaşlarımızı oyun için dökerek yorulmadan çalıştık.

Şu anda The Day Before ve Propnight’ın geleceği belirsiz ancak sunucular çalışır durumda kalacak.

Beklentilerinizi karşılayamadıysak özür dileriz. Gücümüzün yettiği her şeyi yaptık ancak kabiliyetlerimizi yanlış hesapladık. Oyun geliştirmek çok zorlu bir çaba.

Bu zor yıllarda bizi destekleyen herkese minnettarız. Son sekiz yıl şahane bir yolculuktu:

2015: Stüdyonun açılışı

2016: The Wild Eight’in çıkışı

2017: Dead Dozen’ın çıkışı

2018: Radiant One’ın çıkışı

2021: Propnight’ın çıkışı

2023: The Day Before’un çıkışı"

Şimdi ne olacağı bilinmiyor, oyuncular Fntastic'i "dolandırıcı" olarak nitelendiriyor

*Oyunun fragmanının ve gerçek hâlinin karşılaştırılması

Fntastic'in bu açıklaması, kısa sürede tüm sosyal medyanın gündemine oturdu. Oyunseverler, şirkete büyük tepki gösterdi ve derhal iade yapılmasını talep etti. Bazıları da yaşananların ardından geliştiriciyi "dolandırıcı" olarak nitelendirdi. Fntastic ise bu konuda bir açıklama yapmayarak sadece The Day Before ve Propnight'ın geleceğinin belirsiz olduğunu aktardı.

The Day Before, çıktığı günden beri vaadettiği hiçbir şeyi yerine getirememesiyle eleştiri yağmuruna tutuluyordu. Açık dünya MMO deneyimini hiç verememesinden düşmanlardaki çeşitsizliğe, bug'lardan sunucu sorunlarına kadar her konuda problemli olduğu söyleniyordu. Hatta gelen yorumlar o kadar kötüydü ki oynayan kişi sayısı dört günde %90 azaldı.

Başta da söylediğimiz gibi The Day Before'un sorunları yıllar öncesine dayanıyor. Oyun, 2021'de gösterildiğinde heyecan yaratmıştı ancak sonrasında yaşananlar tüm güveni kaybettirmişti. Fntastic, diğer oyunlardan çalıntı yaptığı suçlamaları, birçok kez oyunu ertelemesi, ücret almayan kişiler çalıştırması gibi şeyler nedeniyle tepki çekmişti. Hatta bir ara şirketin yine "dolandırıcı" olduğu iddia edilmiş ve The Day Before'un gerçek olmadığı öne sürülmüştü.

Steam'de inceleyen 18.841 kişinin %80'inden fazlasından olumsuz yorum alan The Day Before'un, Türkiye'de 18,99 dolara (550,83 TL) satıldığını belirtelim.