Pek çok oyuncunun belki de senelerdir beklediği bu oyunlar, 2024 yılında eminiz ki oyun camiasında büyük ses getirecek. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan Game Awards'ta da gösterilen bazı oyunlar, oyuncuları epey heyecanlandırdı.

2023 yılı oyun sektörü açısından gerçekten unutulmaz bir yıl oldu. Baldur's Gate 3, The Legend of Zelda ve Alan Wake 2 gibi harika oyunlar bu yıl içinde piyasaya sürüldü. Bazı oyunlar bu muazzam başyapıtların aynı yıl içinde çıkmasının gölgesinde kalarak belki de hak ettikleri ödülleri alamadılar.

2024 yılında da bizi heyecanlandıran birçok oyun var ve bu oyunların çoğunun ya bu yıl kesin çıkacağını ya da 2026'ya kadar ertelenebileceğini düşünüyoruz. Çünkü çoğu oyun, 2025'te piyasayı domine etmesi beklenen GTA 6 ile rekabet etmek istemeyecektir. Umarız ki 2024 yılında çıkacak oyunlar, hak ettiği övgüyü ve ödülü alırlar diyerek içeriğimize başlayalım:

2024'te çıkmasını beklediğimiz oyunlar:

İlk oyunu âdeta bağımlılık yapan ve yine bizi bilgisayar başından saatlerce kaldırtmayacak olan: Hades 2

Supergiant Games'in yaratıcısı olduğu Hades'in devam oyunu, Hades'in babası Kronos'u konu alacak ve yeraltı dünyasının prensesiyle yeni bir hikâye sunacak. İlk oyunun çeşitlilik yapısını koruyacak olan bu devam oyunu, erken erişimle gelecek ve Türkçe olacak. Cehennem Prensesi ile tanışmak için şimdiden sabırsızlanıyoruz.

Çıkış Tarihi: 2024'ün 2. çeyreği (Nisan ya da Haziran ayları arasında)

2024'ün 2. çeyreği (Nisan ya da Haziran ayları arasında) Platform: PC

Fragmanlarından gördüğümüz kadarıyla kan ve vahşetin yoğun olduğu, görsel kalitesi ve grafikleriyle büyüleyici olan: Hellblade 2

2019'dan beri sadece sinematik ağırlıklı fragmanlarını gördüğümüz, grafikleriyle aslında muazzam görünen oyunun, en sonunda ufak da olsa biraz oynanışını görme şansı bulduk. İlk oyuna nazaran daha fazla aksiyon içereceği söylenen Hellblade 2'yi umarız bu yıl oynama şansına erişiriz.

Çıkış Tarihi: 2024

2024 Platformlar: PC, Xbox Series X/S

Her yıl gelecek senenin oyunları listesinde görülen, etkileyici boss savaşlarına şahit olduğumuz ve heyecanla beklediğimiz: Black Myth: Wukong

Çalkantılı bir geliştirme sürecine rağmen, Çin merkezli ilk AAA yapımı olan Black Myth: Wukong'un, gerçekten her fragmanını izledikçe insan heyecanlanmıyor değil! Souls-like ve hack & slash öğelerini bir araya getiren Black Myth: Wukong; dikkat çekici sanat, boss ve karakter tasarımlarına sahip.

Çıkış Tarihi: 20 Ağustos 2024

20 Ağustos 2024 Platformlar: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5

Yakın zamanda haber alamasak da Mandalorian esintili, göz kamaştırıcı sinematik stiliyle öne çıkan: Star Wars Outlaws

Her ne kadar Ubisoft, Star Wars oyunu yapıyor denildiğinde ışın kılıçlı bir karakter beklesek de bu oyunun da kendine has bir estetiği bulunuyor ve oynanış fragmanında çokça Mandalorian esintileri göze çarpıyor. Hikâyesel olarak ise 5. ve 6. filmler arasında geçeceği söylendi.

Çıkış Tarihi: 2024

2024 Platformlar: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5

Soğuk bir şehir, yönetilmeyi bekleyen halk, cesur kararlar ve savaş: Frostpunk 2

İlk oyununda soğuk bir şehri yaşatmak için bazı şeyleri feda ederek bizi gerçekten çok zor kararlar almaya zorlayan Frostpunk'ın devam oyunu, 30 yıl sonrasını anlatacak. Fragmanda gözüken petrolün, 2. oyunda çok önemli bir kaynak olacağını tahmin ediyoruz. Soğuğu ehlileştirmeyi başaran halkın, artık ana sorunu nüfus artışı; bu sorun da savaşlara sebebiyet verecek gibi gözüküyor.

Çıkış Tarihi : 2024

: 2024 Platform: PC

Gerçek zamanlı aksiyon ile taktikselliği ustaca birleştiren, yılın en çok beklenen oyunu: Final Fantasy 7 Rebirth

1997'de çıkan klasik oyuna modern bir dokunuş getirerek seriyi yeniden canlandıran Square Enix, orijinal oyunun etkisini yeniden hissetirmişti. Fakat orijinal hikâyeden farklılık göstermesi nedeniyle eleştirilere maruz kalan şirket, hikâyeyi 3 oyun hâlinde genişletmeye karar verdi.

Çıkış Tarihi: 29 Şubat 2024

29 Şubat 2024 Platform: PlayStation 5

Rusya-Ukranya savaşının patlak vermesinin ardından zorlu bir geliştirme süreci geçiren ve sürekli ertelenmek zorunda kalan: S.T.A.L.K.E.R 2

2010 yılında duyurulan ve 2018 yılında Unreal Engine 5 motoru ile yeniden tasarlanmaya başlanan Stalker 2, Rusya'nın Ukranya'yı işgalinden sonra geliştirilmesine ara verilmişti. İnanılmaz etkileyici bir atmosfere sahip ve biraz Metro serilerini de andıran oyunun hâlâ geliştirme süreci ne âlemde bilmiyoruz.

Çıkış Tarihi: 2024'ün 1. çeyreği (Ocak ya da mart ayları arasında)

2024'ün 1. çeyreği (Ocak ya da mart ayları arasında) Platformlar: PC, Xbox Series X/S

Fragmanıyla bizi eski Prince of Persia zamanlarına götüren, Ori'nin etkileyici atmosferini ve metroidvania tarzını bir araya getiren: Lost Crown

Çocukluğumuzun oyunu Prince of Persia, uzun bir yılın ardından tekrar kökenlerine dönecek gibi duruyor. 3D grafiklerinin yanında 2D oynanış sunan ve Ori and the Will of the Wisps'ten de ilham aldığını belirten Lost Crown'ı sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu oyunun başarısı ile belki ileride tekrardan Prince of Persia serisi tekrardan dirilir.

Çıkış Tarihi: 11 Ocak 2024

11 Ocak 2024 Platformlar: PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch

Pek çok oyuncu tarafından, çıktığı yılın şaheseri olarak nitelendirilen oyunun devam oyunu: The Wolf Among Us 2

Akıcı ve merak uyandırıcı hikâyesiyle ilk oyununda oyuncuların gönlünde taht kuran The Wolf Among Us 2, aslında uzun yıllardır bekleniyordu. Özellikle pek çok kişi tarafından hikâyenin yarım kaldığı düşünülen oyun, oyunseverleri bir hâyli heyecanlandırdı. Eski episode sistemi geri gelir mi bilinmez ancak (umarım gelmez) gelse bile birçok kişinin yine alacağı kesin.

Çıkış Tarihi: 2024

2024 Platformlar: PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4

Ghost of Tsushima 2 gelmiyorsa ben geliyorum diyen: Rise of the Ronin

Nioh serisinden tanıdığımız Team Ninja'nın elinden çıkan Rise of the Ronin, şirketin yaptığı her oyunundaki gibi aksiyonuyla çok dikkat çekiyor. Görselliği ile Ghost of Tsushima'yı andıran Rise of the Ronin, umarız ki en az onun kadar güzel olur.

Çıkış Tarihi: 22 Mart 2024

22 Mart 2024 Platformlar: PlayStation 5

Küllerinden tekrar doğacak olan efsanevi fantastik RPG oyunu: Dragon's Dogma 2

CAPCOM'ın 70 dolara çıkartmış olacağı ilk oyun, daha çok Shadow of the Colossus tarzı boss savaşları, çok güzel grafik kalitesiyle ön plana çıkıyor. Her ne kadar online bir yapısı varmış gibi gözükse de tek kişilik bir oynanışa sahip. Karakterimizi, ırkımızı, sınıfımızı seçebileceğimiz bir rol yapma oyunu olarak nitelendiriliyor.

Çıkış Tarihi: 22 Mart 2024

22 Mart 2024 Platformlar: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5

Çıkmasıyla birlikte piyasada daha fazla korsan oyunları görmeyi umduğumuz: Skull and Bones

2017 yılında duyurulan fakat hâlâ daha nasıl bir oyun olacağını anlayamadığımız korsan oyunu Skull and Bones, sanırım sonunda artık pes edip çıkmayı planlıyor.

Çıkış Tarihi: 16 Şubat 2024

16 Şubat 2024 Platformlar: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5

2024 yılının It Takes Two'su olur mu bilinmez ama bu sene bizlere adından söz ettirecek gibi duran: Little Nightmares 3

Korku türüne yeni bir yorum katan ve ilk kez co-op moduyla karşımıza çıkacak olan Little Nightmares 3, Nowhere'den çıkmanın yolunu arayan iki arkadaşın yolcuğunu konu edecek.

Çıkış Tarihi: 2024

2024 Platformlar: PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4

Hâlâ bir umutla çıkmasını beklediğimiz: Blue Protocol

Amazon Games'in dağıtıcılığını üstlendiği, Sword Art Online animesinin benzeri tasarımıyla ön plana çıkan ve çıktığı zaman oyun dünyasında ses getireceğini düşündüğümüz yapım, 2019'dan beri her sene ertelenerek bu yıllara kadar geldi. Hâlâ bir umutla beklediğimiz Blue Protocol, bu yıl bizlerle olabilir. Piyasada çok fazla MMORPG oyunun yer almadığı şu zamanda bize ilaç gibi gelecek.

Çıkış Tarihi: 2024

2024 Platformlar: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5

Game Awards etkinliğinde duyurulan ve hemen radarımıza giren: Windblown

Zevkle oynadığımız Dead Cells'in, yapımcılarından gelen bu oyun etkinlikte izlerken çok ilgimizi çekti ve çıksa da oynasak dediğimiz oyunlardan biri oldu. Dead Cells'e kıyasla 3D görsellerle karşımıza çıkacak oyun, iki kişilik co-op özelliği de bulunduruyormuş.

Çıkış Tarihi: 2024

2024 Platformlar: PC

Ayrıca Ark 2, Suicide Squad ve Persona 3 gibi adı listede olmayan birçok güzel oyun da 2024 yılında bizleri bekliyor.

Listedeki oyunların çoğunun çıkış tarihi genellikle 2024 olarak belirtilse de listeye eklemediğimiz birçok oyun da bu sene çıkacağını duyurmuştu. Ancak herkesin bildiği üzere günümüzde çoğu oyun, belirtilen tarihte çıkış yapmıyor ve çıksa bile düzgün bir şekilde çıkmıyor.

Umuyoruz ki bu yıl, duyurulan ve çıkış tarihi kesinleşmiş olan tüm oyunlar, beklenmedik bir ertelenme olmadan, düzgün bir şekilde bizlerle buluşur.

