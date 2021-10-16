Bugün gerçekleşen DC Fandom etkinliğinde DC, The Flash’ın uzun zamandır beklenen filminden ilk fragmanı yayınladı. Fragmanda 25 yıl önce Michael Keaton tarafından canlandırılan Batman de gözüktü.

Çizgi roman hayranlarının heyecanla beklediği DC Fandom etkinliği bu akşam gerçekleşti. Etkinlikte DC sinematik evrenine girecek yeni yapımları gördük. Bu yapımlar arasında John Cena’nın canlandıracağı Peacemaker, animasyon filmi Injustice, League of Superpets, Suicide Squad: Kill The Justice League oyunu ve Static Shock filmi gibi heyecanlandıran yapımlar yer aldı.

Fakat DC’nin etkinlikte gösterdiği en bomba şey, yeni The Flash filmi oldu. DC, The Flash filminin yapım aşamasında olduğunu duyurdu ve bu duyurusunu bir fragmanla birlikte gerçekleştirdi. Gösterilen fragmanda dikkat çeken önemli detaylardan birisi, Batman'in kendisiydi.

Keaton’ın Batman’i geri döndü:

DC tarafından yayınlanan The Flash fragmanının başında “İstediğin her yere gidebiliyorsun değil mi? Herhangi bir zamana, herhangi bir evrene…” sözlerini duyuyoruz. Ardından “Geleceği ve geçmişi değiştirdin.” sözlerini duymamızın üzerine Batman sahneye giriş yapıyor. Flash, Batman’e “Bizimle misin?” sorusunu soruyor ve fragman burada sona eriyor. Fragmanın hayranları en heyecanlandıran kısmı da bu kısım. Zira gözüken Batman, 25 yıl önce süper kahramanı canlandıran Michael Keaton’ın Batman’i.

DC, 2004 yılından beri bir Flash filmi üzerinde çalışıyordu. Bugüne kadar birçok yazarla ve yönetmenle çalışıldı, çoğuyla yollar ayrıldı. Bu filmde göreceğimiz Flash’ı Batman v Superman: Dawn of Justice, Justice League, Suicide Squad ve Arrow’da gördüğümüz Ezra Miller canlandıracak. Film, Andy Muschietti yönetmenliğinde vizyona girecek. Film, 4 Kasım 2022’de vizyona girecek.