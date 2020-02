2020 yılının sinema severler için heyecan verici bir yıl olacağı şimdiden belli gibi görünüyor. En çok merak edilen filmler arasında sayılan, David Lowery imzalı The Green Knight filminin ilk fragmanı sonunda yayınlandı. Gelen yorumlardan hareketle filmin şimdiden beğenildiğini söylemek mümkün.

Hem yönetmenliğini hem de senaristliğini David Lowery'nin üstlendiği The Green Knight için A24 ile yeniden bir araya gelindi. Oyuncu kadrosunda Dev Patel, Alicia Vikander, Joel Edgerton gibi isimlerin yer aldığı filmin yayınlanan ilk fragmanı büyük ilgi gördü ve olumlu tepkiler aldı. Beklenen The Green Kniht filminin fragmanının yanı sıra, film dağıtım şirketi A24’ün resmi Twitter hesabından bir de afişi paylaşıldı.

Yönetmenin en iddialı işi olarak görülen film için şimdiden övgüler gelmeye başladı. Seyirci daha önce Slumdog Millionaire filminde tanıdığı ve Lion filmiyle Oscar adayı olan Dev Patel’ı Sir Gawain rolünde izleyecek olmaktan çok memnun görünüyor.

Dev Patel’ın Gawain, Sean Harris’in Kral Arthur ve Ralph Ineson’ın Yeşil Şövalye rolleriyle seyirci karşısına çıktığı film, Kral Arthur’un yuvarlak masa şövalyelerinden Sir Gawain ve düşmanı Yeşil Şövalye arasındaki ilişkiyi konu alıyor. Efsaneye göre esrarengiz şövalyenin davetini krala olan sadakatini göstermek amacıyla kabul eden ve onu yenmeyi başaran Sir Gawain ve ondan intikam almaya çalışan Yeşil Şövalye’nin maceralarını konu alan film Yeşil Şövalye’nin Sir Gawain’e sunduğu teklifle ilginç bir hal alıyor ve seyircileri fantastik bir yolculuğa çıkarıyor.

Gösterim tarihi 29 Mayıs 2020 olacak

Merakla beklenen filmin gösterim tarihi, Amerika Birleşik Devletleri için 29 Mayıs 2020 olarak açıklandı. Önümüzdeki günlerde ülkemizde hangi tarihte vizyonda olacağının paylaşılması bekleniyor.

David Lowery son olarak baş rolünde Robert Redford’ın yer aldığı The Old Man & The Gun filmiyle seyirci karşısına çıkmış ve Ain’t Them Bodies Saints ve Pete’s Dragon filmleriyle ismini geniş kitlelere duyurmuştu. Sevilen yönetmenin 2017 yılının en beğenilen yapımlarından biri olan A Ghost Story filminde de yönetmen koltuğunda oturduğunu eklemeden geçmeyelim. Yönetmenin son filminde de büyük başarı yakalaması seyirciyi ve eleştirmenleri şaşırtmayacaktır. Bekleyip göreceğiz.