Kontrolsüz gücün 'güç' olmadığını kanıtlayan popüler Marvel karakteri Hulk'ın tek solo filmi The Incredible Hulk’ı inceleyen Marvel hayranları, Captain America’nın geçmişi hakkında yeni ipuçları keşfettiler.

Filmsizlikten eski filmleri tekrar tekrar izleyen Marvel Sinematik Evreni’nin şahin gözlere sahip hayranları, The Incredible Hulk filminde Captain America/Steve Rogers’ın geçmişine dair yeni ipuçları buldular. Tespit edilen ipuçları, Hulk ve Captain America’nın geçmişleri arasında bir bağ olduğunu gösteriyor.

Bruce Banner’ın Hulk’a dönüşme hikayesinin anlatıldığı The Incredible Hulk, 2008 yılında vizyona girmişti. Steve Rogers’ın Captain America'ya dönüşümünü anlatan Captain America: The First Avenger ise The Incredible Hulk’tan üç yıl sonra, 2011'de vizyona girdi.

The Incredible Hulk, Captain America’nın ilk filminden üç yıl önce vizyona girmesine rağmen, ancak The First Avenger'ı izlediğimizde fark edebileceğimiz Steve Rogers’ın geçmişi hakkında ipuçları barındırıyor.

The Incredible Hulk’ta yer alan bir serumun üzerindeki yazılar Steve Rogers’ın geçmişine referans sunuyor

The Incredible Hulk’ta Bruce Banner, Marvel çizgi romanlarında Abomination ismiyle yer alan kötü adama dönüşmek için “süper serum” isimli bir serum kullanan Emil Blonsky’e karşı savaşıyor. Filmde Blonsky’e enjekte edilen serumun üzerinde formülün geliştiricisi olarak ise “Dr. Reinstein” yazdığı görülüyor. Süper serumun üzerinde yazan Dr. Reinstein, Steve Rogers’ın Captain America’ya dönüşmesini sağlayan Dr. Abraham Erskine kod ismi.

The Incredible Hulk’ta Steve Rogers’ın geçmişine dair ipucu bulan Marvel Hayranları, Abomination’la Steve Rogers arasındaki ilişkinin yanında Abomination’la Wolverine arasında da bir bağlantı keşfettiler.

Marvel hayranlarının teorisine göre Emil Blonsky’yi Abomination’a dönüştüren askeri programın adı “Weapon Plus”. Marvel çizgi romanlarına göre de Weapon Plus programının ilk etabı Steve Rogers’ın Captain America’ya dönüştürülmesiydi. Programının onuncusu ise Wolverine’in iskeletinin adamantium kaplandığı Weapon X.

Zorlama komplo teorisi: İlk Captain America filmi koronavirüsü mü öngördü?

Koronavirüs salgını ile ilgili olarak bugüne kadar kimi kafa karıştıran kimiyse sadece gülümseten pek çok komplo teorisi gördük. Bill Gates'in Çin Hükümeti'ne kadar pek çok kişi ve kurumla ilgili komplo teorisi paylaşılır da Marvel Sinematik Evreni için komplo teorisi paylaşılmaz mı? Bazı Marvel hayranları, paylaştıkları teoride Captain America: The First Avengers’ta koronavirüsün öngörüldüğünü öne sürüyorlar.

Teoriye Captain America'nın buzuldan çıkarılıp modern New York'taki Times Meydanı'na depar attığı sahnede arka planda iki dikkat çekici görsel yer alıyor. Bunlardan biri, Corona markalı alkollü içecek, diğeri ise bir virüs görseli. Marvel hayranlarına göre bu görseller rastgele seçilmedi ve arka planda bir koronavirüs mesajı verildi. Tahmin edebileceğiniz gibi bu teori pek çok kişi tarafından ciddiye alınmadı.