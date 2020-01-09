Netflix’in Martin Scorsese tarafından yönetilen ve birçok ünlü aktörü barındıran yapımı The Irisman’in hikayesi, gerçek Chuckie O’Brien'ın oğlu tarafından yalanlandı. Chuckie, filmi görünce deliye döndüğünü söyledi.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen 77. Altın Küre ödüllerine beş adaylıkla çıkan The Irishman, bu kez çok farklı bir iddiayla gündemimizde. Netflix’in çatısı altında Martin Scorsese tarafından yönetilen ve Robert de Niro, Al Pacino, Joe Pesci ve daha birçok tanıdık ismi barındıran yapım, hikâyenin yalan olduğu iddiasıyla karşı karşıya.

Öncelikle haberimize geçmeden size bir uyarıda bulunalım. Eğer filmi izlememiş ve gerçek hikâyeyi daha önce hiç duymamışsanız bu yazımız sizin için SPOILER taşıyor olabilir. Dolayısıyla siz uyarmadı demeden biz baştan uyarımızı yapalım.

Chuckie O’Brien’ın hikâyesi, gerçek Chuckie O’Brien tarafından yalanlandı:

Şimdi gelelim konumuza. The Irishman’de Al Pacino’nun canlandırdığı Jimmy Hoffa karakterinin öldüğünü biliyoruz. Fakat kendisi ölmeden önce neler olacağından haberi olmayan oğlu tarafından adeta ölüme götürülüyordu. İşte filmdeki bu nokta, Jimmy Hoffa’nın gerçek oğlu ve kendisi tarafından yalanlandı.

Jimmy Hoffa’nın üvey oğlu Chuckie O’Brien’ın çocuğu olan Jack Goldsmith, Martin Scorsese’nin bazı olayları anlatışını ‘aşırı kurgu’ ve ‘sahte’ olarak betimledi. Goldsmith, Chuckie O’Brien’ın aslında Jimmy Hoffa’nın ölümünde yer almadığını söyledi.

Jack Goldsmith, The Irishman’de Chuckie O’Brien’ın Hoffa’nın sadık ama uzak evlatlık çocuğu oluşunun gerçek olmadığını belirtti. Ona göre Chuckie O’Brien’ın ve Jimmy Hoffa’nın ilişkisi, Frank Sheeran ve Jimmy Hoffa arasında olan ilişkiden daha iyi durumdaydı. Gelin, Jack Goldsmith’in açıklamalarına bakalım:

“Bay Scorsese’nin yaptığı aslında Jimmy Hoffa’nın hayatında Chuckie’nin rolünü Frank Sheeran ile değiştirmekti. Jimmy Hoffa’nın sıkı fıkı arkadaşı, sürücüsü, koruması ve sorunlarını paylaştığı kişi aslında Frank Sheeran değil Chuckie’nin ta kendisiydi.”

“Bunlar gazeteci Victor Riesel tarafından 1960’larda yazılmıştı. Gerçek Chuckie, Chuckie’nin filmde ‘kaybolmak ile etiketleneceğini’ söylemişti. Kendisi, Scorsese’nin, Chuckie’nin Hoffa ile olan ilişkisini ele geçirip bunu Frank Sheeran’a vereceğini düşünmemişti.”

Chuckie O’Brien, filmi görünce epey sinirlenmiş:

Chuckie O’Brien, kendi hikâyesinin yanlış anlatılması konusunda epey sinirlenmiş durumda. Kendisinin sinirini oğlu Jack Goldsmith’e söylediği şu sözlerden oldukça net bir şekilde anlayabiliriz:

“Böyle bir şey görmek beni fazlasıyla delirtti. Şu Scorsese’yi tutup bir tavuk gibi boğmak istedim. Onu hallettikten sonra öteki tıfılı, Irishman’i oynayan adamı (Robert de Niro) da elimden geçirmek istedim.”

The Irishman, Frank Sheeran’ın itirafları üzerine kurulmuş bir film. Fakat Chuckie O’Brien’ın söylediklerini gözden geçirince filmin gerçekten gerçeği yansıttığını biraz sorgular olduk. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın.