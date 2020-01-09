Daha önce Dark Knight üçlemesinde Batman rolüyle karşımıza çıkan Christian Bale’in MCU’da canlandıracağı karakter konusu son bir haftadır gündemdeki yerini koruyor. Bale’in MCU’ya hangi karakterle dahil olacağı konusunda yeni bilgiler ortaya çıktı.

Pek çok DC hayranının gözünde beyaz perdenin en iyi Batman’i olan Christian Bale de Marvel filmlerinde yer alan ünlüler kervanına katılacak. Bale, 4. solo Thor filmi olan Thor 4: Love and Thunder filminde yer alacak. Bale’in rolü hakkında henüz kesin bir açıklama yok ancak kulislerde dolaşan pek çok söylenti var.

Daha önce Marvel ile ilgili iddiaları doğru çıkan Murphy’s Multiverse’ten Charles Murphy, Bale’in olası rolü hakkında paylaşımlarda bulundu. Murphy, bir menajerin kendisine Bale'’in filmde olacağını söylediğini açıkladı. Daha sonra da Bale için düşünülen rolün hareket yakalama teknolojisini gerektirdiğini açıkladı.

Bale için 2 rolden biri seçilecek

Christian Bale için düşünüldüğü söylenen iki rol var, bunlardan biri Beta Ray Bill, diğeri de Dario Agger. Her iki karakter de Thor hayranları tarafından yakından tanınan karakterler olsa da seyircilerin gönlü Beta Ray Bill’den yana. Öyle ki Twitter’da dünya gündemine Beta Rey Bill karakterini sokmayı başardılar.

Murphy, güvenilir bir kaynaktan elde ettiğini söylediği bilgileri paylaşırken şu ifadeleri kullandı:

“Kaynak: “Duyduğum kadarıyla hareket yakalamalı bir rolmüş ama ne olduğuna hala bakıyorum.”

Bana göre, bu Dario Agger’i devre dışı bırakmıyor ama en iyi seçim de yapmıyor. Neyse ki, 3 dakika sonra…

Kaynak: “Dario kim?”

Ben: “Dario Agger, o mu olacak? Bunu sana biri mi söyledi?”

Kaynak: “Evet, ama Beta Ray Bill’den de bashettiler.””

Beta Ray Bill ve Dario Agger kimdir?

Beta Ray Bill, aslında bir uzaylıdır ancak genetik modifikasyonlar geçirmiştir. Kendisi Thor’un Mjolnir adlı büyülü çekicini kaldırabilir. Çizgi romanlarda Storm Breaker, kafası bir ata benzeyen kahraman için dövülmüştür. MCU’da Thor: Ragnarok filminde Grand Master’ın kulesinde gördüğümüz siluetlerden biri kendisine aittir.

Dario Agger ise Beta Ray Bill kadar meşhur bir karakter değil ve karakter terazisinin karşı tarafında yer alıyor. Agger, bir noktada Batman’e benziyor zira 9 yaşındayken ailesi katlediliyor ve kendisi çok büyük bir firmanın varisi oluyor ancak benzerlikler bu kadar. Dario daha sonra Marvel evreninin en zengin firmalarından olan enerji firması Roxxon’un başındaki isimdir. Muhtemelen Stark kulesini de kendisi alacaktır. Bir de Minotor’a dönüşebilir. Kendisinin çevreye ve insanlara karşı hareketleri yüzünden Thor’dan bir miktar sopa yemişliği vardır.

Muhtemelen MCU’nun daha sonraki filmlerinde bir süre gezegenimizin sınırlarında takılacağız. Bale’in oynayacağı Agger, Beta Ray Bill’den daha etkili bir karakter olabilir. Disney’den kesin bir açıklama gelene kadar söylentiler devam edecek gibi gözüküyor.