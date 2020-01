The Last of Us 2 PC’ye Gelebilir İddiası

Naughty Dog tarafından LinkedIn üzerinde yayınlanan bir iş ilanı, The Last of Us: Part 2'nin PC'ye gelebileceğinin sinyallerini verdi. Naughty Dog'un başvuracak kişilerden DirectX 12 ve Vulkan mimarilerinde tecrübe istemesiyse dikkat çekiyor.

İlk kez 2013 yılında piyasaya sürülen The Last of Us, o dönemde sunduğu gizemli hikâyesi ve büyüleyici grafikleriyle pek çok kişinin PlayStation almasına neden olan bir oyun olmuştu. Hâliyle ilk oyun bu kadar ilgi görünce gözler de serinin devam oyununa çevrilmişti. Neyse ki bu noktada geliştirici firma Naughty Dog, serinin hayranlarını üzmemiş ve ikinci oyunun geleceğini duyurmuştu.

İkinci oyun duyuruldu duyurulmasına ancak bir türlü ertelemelerden kurtulamadı. İlk başta 21 Şubat 2020 olarak duyurulan çıkış tarihi, geçtiğimiz aylarda yapılan bir duyuruyla 29 Mayıs 2020’ye ertelendi. Oyunun çıkış tarihini bir kenara bırakıp gündeme bomba gibi düşen bir başka iddiaya odaklanacak olursak; PlayStation özel oyunu olan The Last of Us: Part 2, PC platformu için de çıkış yapabilir.

Naughty Dog, DirectX 12’den anlayan yazılımcı arıyor:

Oldukça çarpıcı olan bu iddiaların kaynağı, LinkedIn üzerinde paylaşılan bir iş ilanı. The Last of Us 2 çalışan ekibine katılacak yeni adaylar için oluşturulan bu ilan, başvuru yapanlardan istediği yetkinliklerle dikkat çekiyor.

Başvuru yapacaklardan istenen yetkinlikler arasında mevcut GPU mimarilerini (NVIDIA, AMD, GCN, CUDA) kapsamlı bir şekilde anlama, DirectX 12 veya Vulkan mimarilerinde deneyim, konsol veya PC programlama deneyimi gibi şeyler yer alıyor. Bu noktada Naughty Dog’un, NVIDIA GPU’larının işleyişinden anlayan bir programcı aramasıysa iddiaları kuvvetlendiriyor zira şirket, PlayStation için oyun geliştiriyor olmasıyla biliniyor.

Yalnızca PlayStation konsolları üzerine oyun geliştiren bir firmanın neden DirectX 12 ve NVIDIA mimarisini iyi bilen bir yazılımcı aradığını henüz bilmiyoruz. Yine de pek çok farklı kaynağa göre yaşanan bu olay, The Last of Us: Part 2’nin PC’ye geleceğinin sinyallerini veriyor. Oyunun gerçekten PC’ye çıkıp çıkmayacağı bilinmez ancak herhangi bir gelişme yaşanması durumunda sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.