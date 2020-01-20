iPad Pro İçin Fortnite'a 120FPS Desteği Geldi

Epic Games, battle royal oyunu Fortnite'ı konsol ve PC'lerin yanı sıra mobil platforma da en uygun şekilde entegre etmek için dur durak bilmeden çalışıyor. Oyunun iOS sürümüne yayınlanan yeni güncelleme ile 2018 iPad Pro'ya için 120 FPS modu geldi.

Popüler battle royal oyunu Fortnite'ın iOS sürümü, önemli bir özelliğe kavuştu. Artık Fortnite'ı,2018 model iPad Pro cihazlarında 120 FPS'de oynayabileceksiniz.

120 FPS modu, ultra akıcı bir performans sunmak için iPad Pro ekranın yüksek yenileme hızından en iyi şekilde yararlanacak. Saniyede 120 kare modu özellikle Fortnite'ın rekabetçi tarafında önemli farklar sunuyor. Bununla birlikte kare hızı bazen 100'lere veya 90'lara düşüyor ve uzun süreli kullanımda daha fazla düşüş görülebiliyor.

Artık Fortnite'ı iPad Pro'da 120 FPS'de oynayabileceksiniz

Modun etkinleştirilmesi, çözünürlüğü otomatik olarak düşürüyor ve görsel ayarları "orta" olarak belirliyor. Fortnite, yüksek ayarlarda 60 FPS, ultra ayarlarda 30 FPS'de çalıştırılabiliyor. 120 FPS modu oldukça büyük bir görsel düşüş sunsa da, dokuları tamamen devre dışı bırakmak oynanıştaki akıcılığı ve performansı artırabiliyor. Bu yüzden görüntü kalitesinden feragat etmek çok da büyük bir sorun değil.

Epic, ilk olarak 2018'de iPhone XS ve XR'nin piyasaya sürülmesiyle Fortnite'ın iOS sürümüne 60 FPS desteği getirmişti. Diğer yandan Nintendo Switch sürümü, 30 FPS ile sınırlandırıldı ve PS4, Xbox One sürümleri 60 FPS yenileme hızına çıkabiliyor. Ancak PC ve Android donanımlarında böyle bir kısıtlama yok. Sonunda iOS sürümüne de daha yüksek kare hızlarının getirilmesi güzel bir gelişme.

Yeni güncelleme ile ayrıca Fortnite'a kontrol cihazı desteği de geldi. iOS 13 ile Dualshock 4 ve Xbox One kontrol cihazları iPhone ve iPad'e bağlanabiliyor ve oyuna gelen güncellemeyle kontrol cihazlarını oyunda aktif olarak kullanabileceksiniz.