The Last of Us Part 2'nin yapım sürecinin anlatıldığı belgeselde, dolaylı yoldan üçüncü oyuna da yeşil ışık verildi.

Naughty Dog stüdyosunun yönetmeni Neil Druckmann, The Last of Us Part 2’nin yapım sürecini anlatan Grounded 2 belgeselinde, hikâyenin üçüncü bölümünün de olduğunu söyledi. Bunu söylerken de daha önceden ortaya çıkan söylentilerin gerçek olmadığını, onların sadece bir ‘yan oyun’ olarak düşünüldüğünü belirtti.

Söz konusu planda, ilk oyundaki Joel’in kardeşi Tommy’nin hikâyesi anlatılacaktı. İntikam ekseninde dönen bu hikâyenin rafa kaldırıldığını belirten Druckmann, olası bir üçüncü oyun için konseptin hazır olduğunu söyledi.

“Elimde bir hikâye yok, ama bir konsept var.”

İlk oyuna duyduğu sevgiden bahseden Druckmann, yıllar boyunca aradığı konsepti bulamadığını, fakat son zamanlarda bunun değiştiğini söyledi. Bu bağlamda kendisi, “Bu hikâyede bir bölüm daha varmış gibi hissediyorum.” diyerek sözlerini sonlandırdı. Spoiler vermeden şunu söyleyebiliriz ki The Last of Us Part 2, temelinde güzel bir sona sahipti. Yani oyuncuların büyük kısmı bu sonla mutluydu desek yanlış olmaz.

Tekrardan üçüncü oyunun gündeme getirilmesi de bu açıdan bakınca oldukça cesurca. Özellikle de yeni oyun yerine The Last of Us Part 2’nin güncellenmiş Remastered versiyonu duyurulduğunda, oyuncular yeni bir oyuna yönelik beklentileri iyice düşürmüştü.

Son olarak Druckmann, Tommy’nin hikâyesinin zamanı geldiğinde gün yüzüne çıkacağını söyledi. Fakat bunun bir oyun mu yoksa dizi mi olacağından emin olmadığını da belirtti. Sizin düşünceleriniz neler?