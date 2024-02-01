Dünyaca Ünlü Yönetmen Fatih Akın, Death Stranding 2'de Yer Alacak

Birkaç ay önce Hideo Kojima ile görüşen Türk Yönetmen Fatih Akın'ın, Death Stranding 2'de yer alacağı açıklandı. Akın'ın oyunda nasıl bulunacağı, belli olmuş durumda.

Bundan birkaç ay önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Türk Yönetmen Fatih Akın ile video oyun dünyasının önemli isimlerinden olan Hideo Kojima'nın bir görüşme gerçekleştirdiğinden bahsetmiştik. Bizzat Hideo Kojima tarafından yapılan paylaşımda, görüşmenin detaylarına ilişkin bir bilgi yoktu. Ancak şimdi, söz konusu görüşmenin nedeni ortaya çıkmış durumda.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, geçtiğimiz gece 2024'ün ilk State of Play etkinliğini gerçekleştirdi. Bu etkinlikte gösterilen oyunlardan bir tanesi de Death Standing 2 idi. Paylaşılan videoyu dikkatle izleyen oyunseverler, Fatih Akın'ın Death Standing 2'de yer aldığını gördüler. Peki yönetmen, oyunda nasıl bulunacak?

State of Play'deki fragman, Fatih Akın'ın ismini de karakterini de gösteriyor

Death Standing 2 fragmanının sonlarına doğru, kadronun gösterildiği bir bölüm var. İşte burada, Fatih Akın ismi açıkça belirtiliyor. Yönetmen, "özel görünüm" başlığı altında kendine yer bulmuş durumda. Peki Fatih Akın, oyun neresinde ve nasıl yer alacak?

İşte bu sorunun cevabı da fragmanın kendisinde gizli. Az sonra paylaşacağımız videonun 3. ve 6. dakikalarına gelip izlemeye başlarsanız, Fatih Akın'ın bir kukla rolünde olduğunu görürsünüz. Bu sahnede ufak bir diyaloglar da bulunuyor.

Fragmandan anlayabildiğimiz kadarıyla Fatih Akın'ın kuklası, oyun boyunca bizimle olacak. Ancak bu demek değil ki Fatih Akın'ın Death Standing 2'deki tüm işlevselliğini görüyoruz. Oyun yayımlandığında Fatih Akın'ın rolünü çok daha iyi bir şekilde anlama imkânı yakalayacağız.

Death Standing 2 için paylaşılan fragman: