PS Efsanesi The Last of Us PC’ye Gelecek mi?

Horizon: PlayStation 4 özel oyunu Zero Dawn’ın PC’ye gelmesiyle birlikte Sony’de ve doğal olarak PlayStation platformunda yeni bir dönem başlamış oldu. Bu gelişmeyle beraber daha çok PS özel oyununu PC’de görebileceğiz gibi duruyor. Bu nedenle çok konuşulan The Last Of Us serisi PC’ye gelecek mi? Sony’nin açıklamalarıyla birlikte yakından bakıyoruz.

Sony uzun yıllardır, konsol dünyasında exclusive game yani özel oyun alanında yıldızlaşmış bir isim. PlayStation’ın bu kadar popüler ve özel olmasının en önemli sebeplerinden biri de sahip olduğu özel oyunlar olarak karşımıza çıkıyor. Xbox yönünde de özel oyunlar olsa da bu oyunların hepsi PC’ye de geldiği için özel oyun mantığı PlayStation’da olduğu gibi işleyemiyor.

Fakat son dönemde Sony, farklı bir adım atarak bir PlayStation 4 özel oyunu olan Horizon: Zero Dawn’ı 2020 yılında PC’ye getirmişti. Bu olayın bu kadar eşsiz olmasının sebebi ise Sony’nin ilk defa tamamen kendi bünyesinde çıkardığı PS4 özel oyununu Microsoft ile paylaşmasıydı. Peki bu doğrultuda The Last of Us serisi PC platformuna gelecek mi? yakından bir göz atıyoruz.

Horizon: Zero Dawn, PlayStation özel oyunlarının PC’ye gelmesinde bir öncü olabilir:

Henüz PlayStation 5 çıkmadan önce 2020 Mart ayında Sony ile yapılan röportajlarda; Sony PlayStation 4 özel oyunu Horizon: Zero Dawn’ın PC’ye de geleceğini duyurmuştu. Hatta PC’de birinci parti PlayStation özel oyunları kataloglarını genişletmek istediklerinden de bahsetmişti. Bu süreçte Detroit: Become Human ve daha sonra Death Stranding gibi PS4 özel oyunları da PC’ye geldi.

Fakat bu oyunların prodüksiyonu tamamen Sony’nin elinde değildi, yani yine üçüncü parti şirketler de işin içerisindeydi. Bu nedenle Horizon: Zero Dawn, PC’ye tamamen Sony elinden çıkarak gelen ilk PS özel oyunu oldu. Sony’nin açıklamalarıyla da beraber Horizon’ın sadece bir başlangıç olduğunu, önümüzdeki dönemde daha çok PS özel oyununu PC’de görebileceğimizi anlıyoruz.

Her PlayStation özel oyunu PC’ye gelmeyecek:

Bazı PlayStation 4 özel oyunlarının PC’ye gelmesiyle yeni bir dönem açıldığını söylemiştik. Fakat bu açılan dönem daha çok Sony’nin yeni pazarlama ve reklam kampanyası gibi göründüğünü belirtmekte fayda var. Zira PlayStation Worldwide Studios başkanı Hermen Hulst’un yaptığı açıklamalar da bu kanıyı destekler nitelikte.

Hermen tarafından yapılan açıklamalara göre Horizon: Zero Dawn’ın PC’de çıkması aslında tamamen PlayStation ile daha çok oyuncuyu tanıştırmak ve “ne kaçırdıklarını” onlara göstermek üzerine kurulu. İnsanlara farklı fikirlere açık olduklarını göstermek istediklerini söyleyen Hermen Hulst, Xbox gibi her oyunlarını PC’ye çıkarmayacaklarını belirtiyor ve Horizon gibi birinci parti AAA bir oyunun PC’de çıkmasının diğer özel oyunları da PC’de görebileceğimiz anlamına gelmediğini söylüyor.

The Last of Us serisi PC’ye gelecek mi?

Sony ve PlayStation taraflarında PC’ye gelecek oyunlarla ilgili bazı çelişkili açıklamalar bulunsa da artık daha fazla PS özel oyunun PC’ye geleceği kesinleşmiş durumda. Hatta Sony, çok sevilen beyzbol serisi MLB: The Show’u da 2021 yılında PC’ye getireceğini duyurmuştu. Fakat başka hangi AAA oyunların bilgisayarımıza geleceği henüz bilinmiyor ve ortaya çıkan her şeyin şu an için “dedikodu” olduğunu belirtmekte fayda var.

The Last of Us serisi, PC’ye gelmesi en çok istenen PS özel oyunları olarak karşımıza çıkıyor. Her ne kadar The Last of Us’ın PC’ye gelişi pek muhtemel durmasa da The Last of Us Part II hakkında bazı dedikodular dönüyor. Bu dedikoduların en güçlüsü ise serinin geliştirici stüdyosu Naughty Dog’un vermiş olduğu iş ilanı.

The Last of Us geliştiricisi Naughty Dog’un verdiği iş ilanı şüpheleri tavan yapıyor:

The Last of Us Part II’nin PC’ye gelebileceğine dâir ortaya çıkan en büyük kanıt Sony bünyesi altında sadece PS özel oyunları çıkartan Naughty Dog’un vermiş olduğu iş ilanı. Yeni bir grafik programcısı arayan stüdyo işe başvuranların hem AMD hem de Nvidia temelli yeni grafik mimarilerini anlaması bekleniyor. Burada ilgi çekici olan şey ise stüdyonun Nvidia’yı dâhil etmesi. Bildiğiniz üzere PlayStation 4 ve yeni nesil PlayStation 5, AMD ekran kartı ile çalışıyor.

yrıca bunun yanı sıra Naughty Dog, işe başvuran adaylardan DirectX12, Vulkan veya diğer modern grafik işlemcilerinde ve konsol veya PC programcılığında deneyim sahibi olmalarını bekliyor. Bu da akıllara direkt olarak The Last of Us Part II’nin PC için hazırlanıyor olabileceği ihtimalini getiriyor. Bazı eleştirmenler bu iş ilanının PlayStation 5 uyumluluğu için verildiğini söylese de aranan niteliklere bakıldığında, Naughty Dog’un The Last of Us Part II’nin mevcut her platformda sorunsuz çalışmasını istediği belli oluyor.

Tahmin edildiği gibi Sony’den resmi bir açıklama yok:

Bildiğiniz üzere Sony’nin ortaya çıkan dedikodular hakkında hiçbir yorumda bulunmama gibi bir huyu var. Bu nedenle Naughty Dog’un verdiği iş ilanı hakkında da Sony tarafından gelen bir açıklama yok. Büyük ihtimalle de The Last of Us Part II göstermeye hazır olana kadar Sony bir açıklamada bulunmayacaktır.

Sony’nin şu an özellikle yeni nesil konsolların satışa çıkmasıyla beraber tüm dikkatini ve gücünü yeni nesil konsol satışlarına ve PlayStation 5 özel oyunlarına verdiğini görüyoruz. Bu nedenle PS özel oyunlarının PC’ye geliş haberleri 2021 ortalarına sarkacak gibi duruyor.

The Last of Us serisi PC’ye tamamen gelmese bile The Last of Us Part II’nin PC’de oynanabilir olması Sony tarafından atılan en büyük çapraz platform adımı olacaktır. Özellikle bulut oyunculuğunun artışa geçtiği bu dönemde farklı varyasyonlar sunabilmek, bir oyun şirketi için oldukça önemli. Sony’nin önümüzdeki dönemde atacağı adımları hep beraber yakından takip ediyor olacağız.