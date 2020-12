Bir Araştırmaya Göre En Zeki Oyuncular, PC Kullanıyor

Royal Panda isimli bir platform, oyuncuların IQ seviyelerini kıyaslamak için bir araştırma yaptı. Yapılan araştırmada en zeki oyuncuların PC sahipleri olduğu ortaya çıkarken, PlayStation sahiplerinin Xbox sahiplerinden daha zeki oldukları anlaşıldı.

Çevrimiçi kumar oyunları oynatan platform olarak bilinen "Royal Panda", sadece oyunseverleri kapsayan bir araştırma gerçekleştirdi. 1001 oyunseverin katılımıyla gerçekleştirilen bu araştırmada, PlayStation sahiplerinin IQ seviyelerinin, Xbox sahiplerinden daha yüksek olduğu anlaşıldı. Yapılan araştırmaya göre PlayStation sahiplerinin ortalama zeka seviyesi puanı 110,7, Xbox sahiplerinin ortalama zeka seviyesi puanı ise 103,8. PC sahiplerinin ortalama IQ seviyesi ise oyun konsoluna sahip olan oyunculardan yüksekti. PC oyuncuları, girdikleri zeka testlerinde ortalama olarak 112,3 puan aldılar.

Royal Panda yapılan zeka testi, dört farklı kategoriyi içeriyordu. Bu kategoriler; sözlü zeka, matematiksel yetenek, mantıksal akıl yürütme ve görsel akıl yürütme olarak belirlendi. Yapılan testler, farklı oyun araçlarına sahip olan oyuncuların, farklı alanlarda daha yetenekli olduğunu da ortaya koydu. Örneğin PlayStation sahipleri, mantıksal ve görsel akıl yürütme konusunda daha iyiyken, PC sahipleri ise sözel zeka ile matematik konusunda çok daha iyilerdi.

Kadın oyuncuların IQ seviyesi, erkek oyunculardan daha yüksek

Yapılan araştırmaya göre kadın oyuncuların IQ seviyesi, erkek oyunculardan daha yüksek. Royal Panda'nın dört kategorisinde de daha başarılı sonuçlar çıkaran kadın oyuncuların ortalama IQ seviyesi 108,4 puan olarak belirlenirken, erkeklerin ortalama zeka seviyesi ise 102,3 puan olarak açıklandı.

IQ seviyesi en düşük olan kitle, mobil oyun oynayanlar

Royal Panda'nın araştırmasına göre IQ seviyesi en düşük olan oyunsever kitlesi, mobil oyuncular. Sayıları özellikle de son yıllarda ciddi bir biçimde artış gösteren mobil oyuncular, girdikleri zeka testlerinde ortalama 99,4 puan alabildiler. Nintendo Switch sahibi oyunseverlerse mobil oyuncuları, kıl payı geçtiler. Nintendo Switch sahiplerinin IQ seviyesi ortalamasının, 101,3 puan olduğu açıklandı.

En zeki oyuncular, Tom Clancy's Rainbow Six: Siege oynuyor

Araştırma, IQ seviyesi en yüksek olan oyuncuların hangi oyunu oynamayı tercih ettiğini de gözler önüne seriyor. Buna göre IQ seviyeleri ortalaması 120,3 puan olan "en zeki" oyuncular, Tom Clancy's Rainbow Six: Siege oynamayı tercih ediyorlar. Among Us oyuncularının IQ seviyesi ortalaması 118,9 puan olarak karşımıza çıkarken, Minecraft oyuncularının 116,3 puan, The Sims ile Fortnite oyuncularının 103,6 puan aldıklarını görüyoruz. En düşük IQ puanına sahip oyuncularsa daha çok Angry Birds oynuyorlar. Araştırmaya göre Angry Birds oyuncularının ortalama zeka seviyesi, 95,8 puan.

Android kullanıcıları da iPhone sahiplerine göre daha zeki

Royal Panda, oyuncular arasındaki kıyaslamayı iOS ile Android platformları arasına da indirgedi. Yapılan araştırmada, Android kullanıcılarının ortalama IQ seviyesi 110,3 puan, iPhone kullanıcılarının ortalama IQ seviyesi ise 102,1 puan olarak açıklandı.