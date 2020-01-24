Yılın En İddialı Korku Filmi The Lodge'tan Yeni Fragman

Yılın en iddialı korku filmlerinden biri olarak gösterilen The Lodge’dan yeni bir fragman yayınlandı. Yönetmenliğini Severin Fiala ve Veronika Franz ikilisinin yaptığı film, babalarının evleneceği kadının eski bir tarikat üyesi olduğunu öğrenen iki kardeşin yaşadığı gerilimi merkezine alıyor.

2014 yapımı Goodnight Mommy (Ölümcül Oyun) filmi büyük bir başarı yakalayan Avusturyalı sinemacılar Veronika Franz ve Severin Fiala, oldukça iddialı yeni bir korku filmi ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

İkilinin BAFTA adaylığı bulunan İskoç senarist Sergio Casci ile birlikte kaleme aldıkları The Lodge, yayınlanan yeni fragmanıyla hem cast hem de hikaye bakımından başarılı bir film izleyeceğimizi gösteriyor.

The Lodge, yılın en iddialı korku filmleri arasında gösteriliyor

Yönetmen koltuğunda Franz ve Fiala ikilisinin oturduğu film, babalarının evlenmeyi planladığı Grace adlı genç bir kadınla tatile giden iki kardeşin hikayesini takip ediyor. Üvey anneleri olacak kadına ısınmaya çalışan çocuklar, gittikleri yerde korkunç bir gerçekle karşılaşır.

Grace'in eskiden dini bir tarikatın üyesi olduğunu ve yıllar önce yaşanan bir katliamdan sağ kurtulduğunu öğrenen çocuklar, adeta hapsoldukları evde dehşet verici olaylara tanıklık eder.

Oyuncu kadrosunda Jaeden Martell, Lia McHugh ve Riley Keough gibi isimlerin bulunduğu korku filmi The Lodge, izleyicilere tam iki saat boyunca müthiş bir gerilim vadediyor. Yılın iddialı yapımları arasında gösterilen The Lodge, ülkemizde 13 Mart’ta vizyona girecek.

The Lodge fragmanı