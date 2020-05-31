Disney, The Mandalorian’ın arka planını anlattıklarını belgeselde Bebek Yoda’nın ilk konsept tasarımlarını gösterdi. Tasarımlar, Bebek Yoda’yı sevenlere ‘iyi ki bunlar kabul edilmemiş’ dedirtti.

Birçok izleyici tarafından oldukça sevilen Disney’in The Mandalorian yapımı, özellikle bir karakteriyle tüm dünyanın kalbini kazandı. O karakter, tabii ki de her ekranda gözüktüğünde yüzümüzde bir gülümseme bırakan Bebek Yoda’nın ta kendisiydi. Bebek Yoda, tatlılığıyla izleyicilere ‘ekrana çıksa da görsek’ dedirtiyordu.

Ancak Disney+, bu hafta Disney Gallery: The Mandalorian’ın yeni bir bölümünü yayınladı. Dizinin yapım aşamasını anlatan mini belgeselin bu bölümünde dizinin yıldız ismi Bebek Yoda’nın oluşturulmasına da değinildi. Öyle ki Bebek Yoda, kendisini hiç de sevdirmeyecek bir görünüşe sahip olabilirmiş.

Bebek Yoda'nın konsept tasarımları:

Bebek Yoda’nın The Mandalorian için ilk çizimleri Disney tarafından yayınlandı. Dizinin yaratıcısı Jon Favreau bile Bebek Yoda’nın ilk konsept tasarımlarının fazlasıyla çirkin olduğunu söyledi. Yazıda gördüğünüz konsept tasarımlara bakarsanız Jon’un sözlerine hemen katılacaksınız.

Belgeselin bu haftaki bölümünde konuşan Jon, ellerinde pek çok Bebek Yoda çizimini olduğunu söyledi. Bu çizimlerden bazıları kendisine göre tatlıyken bazılarıysa fazlasıyla çirkindi. Bununla birlikte çizimler arasında bulunan birkaç çizim, Yoda’yı bile anımsatmıyordu.

Şu anki Bebek Yoda nasıl ortaya çıktı?

Dizide gördüğümüz Bebek Yoda’ysa Chris Alzmann tarafından çizildi. Belgeselin yeni bölümünde konuşmaya devam eden Jon, Chris’in çiziminde yer alan Bebek Yoda’yı fazlasıyla sevimli bulduklarını ve bu çizime ‘oldukça iyi’ dediklerini belirtti. Böylece dizide gördüğümüz Bebek Yoda ortaya çıkmış oldu.

Sekiz bölümlük ilk sezonuna geçtiğimiz aralık ayında son veren The Mandalorian, üçüncü sezonuyla bile karşımıza çıkacak. Dizinin bir sonraki sezonuysa önümüzdeki Ekim ayında bizlerle buluşacak. Star Wars evreninde ufak bir hikâyenin anlatıldığı The Mandalorian, iMDB üzerinde 8,7 ortalama puana sahip.