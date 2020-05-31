John Wick serisinin son filmi John Wick 3: Parabellum’un sonu sürprizlerle karşımıza çıkmıştı. Serinin yapımcı ortağı Chad Stahelski, filmin sonuna dair çok merak edilen bir soruya cevap verdi.

Keanu Reeves’i intikama yemin etmiş, acımasız bir karakter olarak gördüğümüz ve aksiyona doymamızı sağlayan John Wick serisi şimdiye kadar üç filmlik bir seri oldu. Gelecekte de serinin yeni filmleri karşımızda olacak.

Yeni film ya da filmler için altyapı da John Wick 3: Parabellum filminde hazırlanmıştı. Filmin son sahneleri pek çok sürprize sahip olmuştu. Serinin hayranları da bu noktada akıllarında pek çok soru işaretiyle kalakalmıştı. Filmi izlemediyseniz yazımızın bu noktasından sonra spoiler'larla karşılaşabileceğinizi, bu nedenle yazıdan çıkmak isteyebileceğinizi söyleyerek yazımıza devam ediyoruz.

John Wick neden ihanete uğradı?

Filmin sonlarında Winston’ın John’u vurduğuna şahit olmuştuk. Bu hareketin arkasında yatan motivasyonları, serinin yönetmenliğini de yapan Chad Stahelski açıkladı. Stahleski, John Wick için David Leitch ve Keanu Reeves ile oturup konuştuklarını açıkladı. Aksiyon filmlerinde her şeyin çok açık ifade edildiğini, bunu sevmediklerini söyleyen yönetmen, stüdyodan gelen notlar gibi nedenlerle serilerin çok sıradan ilerlediğini ifade etti.

Stahelski, “John’un olduğu dünyanın belirsizliklerle dolu olmasını istedik… Bu nedenle de bazı soruları cevapsız bıraktık. Bu da gerçekten dahil etmek istediklerimizden biriydi. Winston onu vuracak mıydı? Biz öyle istedik. Öldürmek istedi mi? Bu yoruma açık. Bunu ele alabileceğiniz iki yol var, ve bu John Wick 4’te ele alacağımız cevapsız sorulardan biri. Tekrar ediyorum, açık uçlu soruları seviyorum, bazen her şey cevaplanmaz” açıklamasını yaptı.

Hayal gücüne yer bırakmak

Yönetmen ayrıca seyircileri tatmin etmekten keyif aldığını, ancak birazını da hayal gücüne bırakmayı ve tartışmalara açık tutmayı sevdiğini ifade etti. Ayrıca John Wick dünyasının da biraz çılgınca olduğunu ifade etti.

John Wick dünyası kendi kurallarına ve kendi iç işleyişine sahip bir evren olarak biliniyor. Bu noktadan dem vuran yönetmen, Winston’ın ise kumar oynamayı seven ancak kesinlikle planı olmadan hareket etmeyen bir karakter olduğunu ifade ediyor. Ayrıca yönetmene göre karakterin o anda çok da fazla alternatifi bulunmuyordu.

Winston’ın hareketi seyircileri oldukça şok etmiş olsa da tasarıma baktığımızda karakterin çok da kötü niyetli olduğundan emin olamıyoruz. Belki gelecek filmlerde ikili karşı karşıya gelir ya da yeniden arkadaş olabilir, her iki ihtimal de şu anda masada gözüküyor.