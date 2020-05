Deadwood ve Justified dizilerinin yıldızı Timothy Olyphant, The Mandalorian’ın ikinci sezonda yer alacak. Oyuncunun, hangi karaktere hayat vereceği şu an için bilinmiyor.

Klonların Saldırısı, İmparator ve Jedi'ın Dönüşü filmlerinde boy gösteren Boba Fett’in de bir üyesi olduğu Mandalorian topluluğunu konu alan Star Wars: The Mandalorian, ikonik karakter için ikinci sezonda sahne eklemeleri yapacak. Jango Fett’in klonu olan ve oğlu gibi yetiştirilen Boba, Mandalorian Bağımsız Sistemler Konfederasyonuna üyedir ve kelle avcılığı yapmaktadır. Babası Boba Fett ise geçmişte suç örgütü lideri Jabba the Hutt için çalışmış ve Darth Vader ile işbirliğinde olmuştur. Star Wars evreninde önemli bir karakter olan Boba Fett’i dizide görmek oldukça heyecan verici olacak. Boba Fett'i filmde kimin oynayacağı bilinmiyordu, ancak şu an bir fikrimiz olabilir.

Bizleri bu güzel Star Wars evreni ile buluşturan ve özellikle sahnelerinin kalitesiyle dikkat çeken Mandalorian’ın kadrosuna yeni bir yıldız katıldı. Disney Plus'ta yayınlanan dizide kimin oynayacağı merak konusu olurken bu detay sır gibi saklanmaktaydı.

Variety’nin haberine göre ise dizide oynayacak yeni oyuncu, Deadwood ve Justified dizilerinin yıldızı Timothy Olyphant olacak. Çekim için Mandalorian stüdyosuna gelen Olyphant, dizinin yeni sezonunda önemli karakterlerden birine hayat verecek gibi duruyor. Sır gibi saklanan yeni yıldızımız Timothy Olyphant ise yeni sezonda Rosario Dawson (Tano), Temuera Morrison (Fett), Katee Sackhoff (Bo-Katan Kryze) ve Michael Biehn gibi yıldızlarla birlikte boy gösterecek.

Mandalorian’ın 2. sezonu ne zaman gelecek?

Çok sayıda hayran kitlesine sahip olan Disney Plus dizisi Mandalorian’ın 2. sezonu ekim ayında gösterime girecek olan Mandalorian, şimdiden üçüncü sezonun onayını almış ve çalışmalara başlamış bulunmakta. Bütçesi yüksek dizinin bu başarıyı yakalamış olması en çok hayranlarını sevindirmiş olmalı.