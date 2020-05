İlk sezonuyla Star Wars hayranları tarafından oldukça sevilen The Mandalorian, ikinci sezonuyla da hayranların gönlünü çalacak gibi duruyor. Hayranlar tarafından oldukça sevilen Boba Fett karakteri, dizinin ikinci sezonunda yer alacak karakterler arasında bulunuyor.

The Mandalorian, ilk sezonuyla birlikte Star Wars hayranlarının gönlünü fethetmeyi başarmıştı. Görünüşe göre ikinci sezonuyla da bu konuda iddialı olacak. Movieweb’de yer alan habere göre hayranlar tarafından oldukça sevilen bir karakter olan Boba Fett, The Mandalorian’ın ikinci sezonuyla birlikte Star Wars evrenine geri dönüyor. Karaktere can verecek olan isim ise Attack of the Clones’ta Boba Fett’in babası Jango Fett’i canlandıran Temuera Morrison olacak.

Star Wars hayranlarını sevindirip heyecanlandırsak da rolün çok da büyük olmaması bekleniyor. Dizinin birinci sezonundaki The Gunslinger bölümünün sonunda Ming-Na Wen’in canlandırdığı Fennec Shand’ın yanına kim olduğunu göremediğimiz birisi yanaşmıştı. O dönemde, Shand’a yaklaşan bu karakterin Boba Fett olduğu iddia edilmişti.

Boba Fett

Star Wars evrenindeki bu ünlü kelle avcısı, orijinal üçlemede Jeremy Bulloch tarafından canlandırılmıştı. Karakter, ilk olarak Star Wars Holiday Special’ın animasyon kısmında ortaya çıkmıştı. Ortaya çıktığı ilk canlı aksiyon ise The Empire Strikes Back olmuştu. Karakteri son görüşümüz ise Sarlacc çukuruna düştüğü Return of the Jedi olmuştu.

Bu andan sonra ise karakterin kaderi oldukça belirsiz bir şekilde kaldı. ‘Prequel’larda babası Jango Fett’in değiştirilmemiş bir klonu olan genç Boba Fett’i Daniel Logan canlandırmıştı. Mace Windu’nun Attack of the Clones’ta Jango Fett’i öldürmesi sonrası, daha sonraları bir kelle avcısı olacak olan Boba Fett’i yetim bırakmıştı. Boba Fett’in orijinal üçlemedeki ekran süresi bir hayli kısa olsa da oldukça popüler bir karakter olmayı başardı.

The Mandalorian’ın ikinci sezonunun hikâyesiyle ilgili detaylar henüz bilinmiyor. Bildiğimiz şey, Jon Favreau’un yapımcılığa ve Pedro Pascal’ın Bebek Yoda ile birlikte Mando karakterine geri dönüş yapacak olması. Yeni sezondaki yeni kelle avcısını Michael Biehn, ilk olarak The Clone Wars’ta görülen Ahsoka Tano’yu da Rosario Dawson canlandıracak. İkinci sezonda yönetmenlik koltuğuna oturacak isimler arasında Robert Rodriguez, Peyton Reed, Dave Filoni ve Carl Weathers oturacak.

Lucas Film, çeşitli dönemlerde bir Boba Fett filmi için kolları sıvasa da bunlar hiçbir zaman gerçeğe dönüşmedi. Son olarak Solo filminin gişede yarattığı hayal kırıklığı, stüdyonun bağımsız Star Wars filmleri yapma fikrini tekrar rafa kaldırmasına sebep oldu. Uzun bir aradan sonra Boba Fett’i göreceğimiz The Mandalorian’ın ikinci sezonu ekim ayında yayınlanacak ancak kesin olarak yayın tarihi henüz bilinmiyor.