Yayınlandığı ilk günden beri sosyal medyayı kasıp kavuran Disney+ dizisi The Mandalorian, sezon finali bölümüyle Rotten Tomatoes'tan tam not almayı başardı.

Star Wars evreninin ilk live action (canlı aksiyon) dizisi olarak karşımıza çıkan The Mandalorian, geçtiğimiz ay Disney+’ın açılış dizilerinden biri olarak sunulduğundan beri sosyal medyayı kasıp kavuruyordu. Dizinin geçtiğimiz günlerde yayınlanan sezon finali bölümüyse pek çok izleyiciden ve otoriteden tam not almayı başardı.

Dizinin final bölümünün bu kadar beğenilmesinin altında yatan sebebinse açık bir şekilde Taika Waititi olduğunu söyleyebiliriz. Bilmeyenler için Waititi; Thor: Ragnarok ve yakın zamanda seyirciye sunulan Jojo Rabbit filmlerinin arkasındaki isim olarak biliniyor. Ünlü film yönetmeninin The Mandolarian’da çıkardığı iş ise dizinin hayranlarının yönetmenden daha fazlasını istemesine yol açtı.

The Mandalorian’ın sezon finali, pek çok hayrandan tam not aldı:

The Mandalorian, hâlihazırda Rotten Tomatoes üzerinden %94 gibi oldukça olumlu bir not almayı başarmıştı. Bu noktada %100 ile tam puana layık görülen sezon finaliyse Taika Waititi’nin ne kadar başarılı bir iş çıkardığını ve sezon finalinin ne kadar iyi olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca serinin her bölümü site üzerinde olumlu puanlar almayı başarırken en düşük puanı alan Bölüm 5: The Gunslinger bile %73 gibi bir puanla karşımıza çıkıyor.

Geçtiğimiz günlerde vizyona giren Star Wars: The Rise of Skywalker filminin de The Mandalorian’ın bu büyük başarısında pay sahibi olduğunu söyleyebiliriz zira film, şu anda Rotten Tomatoes’ta %55 gibi düşük bir derecelendirmeye sahip. Bu da son Star Wars filminde aradığını bulamayan hayranların The Mandalorian’a yönelmesine neden olmuş olabilir.

Disney+ özel dizisinin sezon finali ile büyülenen hayranlar, bölüm hakkındaki görüşlerini paylaşmak için Twitter üzerinden pek çok paylaşımda bulundular. Dizinin hayranlarının paylaştığı görüşler genel olarak tek bir noktada birleşiyordu ve her biri Waititi’nin gelecekte bir Star Wars filmini yönetmesini istiyordu.

Haberimizi noktalamadan önce bu kadar beğenilen ve hakkında iyi yorumlar yapılan dizinin ikinci sezonunun geleceğinin de geçtiğimiz günlerde kesinleştiğini hatırlatalım. Bu noktada dizinin ikinci sezonu, 2020 yılının sonbaharında sevenleriyle buluşacak.