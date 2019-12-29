Sosyal medyada ve bazı basın kuruluşlarında yer alan haberlere göre Star Wars: The Rise of Skywalker'ı izleyen birçok epilepsi hastası nöbet geçirdi. Disney ise bu ayın başlarında tüm film gösterimi yapılan yerleri uyarmıştı.

Efsane seri Star Wars’un son çıkan filmi serinin hayranlarını ikiye bölmüşken ortaya çok farklı bir sorun daha çıktı. Filmi izleyen birçok epilepsi hastası, Star Wars serisinin son filmi Star Wars: The Rise of Skywalker’ı izledikten sonra epilepsi nöbeti geçirdi.

Nöbet geçiren birçok epilepsi hastası, film sonrasında yaşadığı şeyleri medyada paylaştı. Nöbet geçirenlerden biri olan 19 yaşındaki Emily Suzanne Jones, filmdeki yanıp sönmelerin fazlasıyla kötü olduğunu ve ilk 30 dakikadan sonra filmi terk etmek zorunda kaldığını aktardı. Filmden çıkan Emily daha koridordayken nöbet geçirdi.

Emily Suzanne Jones, The New York Post’a verdiği röportajda nöbetinin 30 saniye ila 1 dakika arasında sürdüğünü söyledi. Neyse ki herhangi bir ek müdaheleye de ihtiyacının olmadığını ekledi. Emily, orijinal üçlemeyi izlerken herhangi bir sıkıntı yaşamadığını, bu filmi yaparken biraz daha dikkatli olmuş olmaları gerektiğini de belirtti.

Epilepsi nöbeti geçiren bir diğer izleyici de 23 yaşındaki Megan Wharry idi. Megan, Emily gibi filmi terk etmemiş. Bunun yerine hem migreninin hem de ‘aura’ olarak bilinen nöbet öncesi belirtilerinin ortaya çıkmasına rağmen filmi sonuna kadar izlemeyi tercih etti. Megan, yaşadıklarını The New York Post’a şu şekilde aktardı:

‘Filmden çıkmayı düşündüm ancak bu düşüncemi hemen geri çektim. Daha iyi hissetmek için kalkıp lavaboya gittim. Vücudumu dinlemeli miymişim? Kesinlikle evet. Ancak filmi beğendim.’

Sosyal medyada birçok kişi benzer olaylar anlattı:

Emily ve Megan dışında Twitter’da da birçok kullanıcı filmi izlerken epilepsi nöbeti geçirdiklerini veya başka insanların nöbet geçirdiğini söyledi. Bir kullanıcı, oğlunun filmin en heyecanlı yerlerini efektler yüzünden izleyemediğini, bu yüzden ne olduğunu ona fısıldamak zorunda kaldığını yazdı.

Disney, tüm bu olaylar öncesinde aslında filme dair uyarılar yapmıştı. Şirket, dünya genelindeki film gösterimi yapılan yerlere kullanıcıları uyarmaları gerektiğini söyleyen bir yazı göndermişti. Gönderilen yazıda şu şekilde bir ibare yer alıyordu:

‘Salonunuzda, çevrimiçi olarak ve müşterilerinizin göreceği diğer uygun yerlerde, aşağıdaki bilgileri içeren bir bildirimde bulunmanızı öneririz: Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi, ışığa duyarlı epilepsisi olanları veya diğer ışığa duyarlılığa sahip olanları etkileyebilecek görüntüler ve sürekli yanıp sönen ışıkları olan sekanslar içerir.’