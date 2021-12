The Matrix efsanesi, Epic Games'in Unreal Engine 5 isimli oyun motoru ile özel bir proje haline getirildi. PlayStation 5 ve Xbox Series X/S ile uyumlu olan demo, 9 Aralık'ta tüm konsol sahipleri tarafından ücretsiz olarak deneyimlenebilecek.

Epic Games, birkaç ay önce "erken erişim programı" kapsamında kullanıma sunduğu yeni oyun motoru Unreal Engine 5 ile dikkat çeken bir proje geliştirdi. Sinema tutkunlarının bir süredir gündeminde olan kült yapım The Matrix üzerinden yola çıkan geliştiriciler, "The Matrix Awakens" olarak isimlendirdikleri bir demo oluşturdular.

The Matrix Awakens, Matrix tutkunlarına etkileşimli bir deneyim sunacak şekilde dizayn edildi. Ne yazık ki oluşturulan proje ile ilgili bildiğimiz tek şey bu kadar. The Matrix Awakens'in filmlerden alınan sahnelerden mi oluşturulduğu yoksa yepyeni bir kurguya mı sahip olacağı, Matrix hayranlarının bu etkileşimli yapımda kaç saatlerini harcayabilecekleri gibi detaylar henüz bilinmiyor.

The Matrix Awakens, PS5 ve Xbox Series X/S uyumlu olacak

Epic Games tarafından yapılan açıklamalara göre Unreal Engine 5 ile geliştirilen The Matrix Awakens, bugün itibarıyla PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için indirilebilecek. Ancak konsol sahipleri, bu etkileşimli Matrix deneyimine 9 Aralık itibarıyla ulaşabilecekler. Proje ile ilgili mevcut bilgiler, oyuncuların 29 GB büyüklüğünde içerik indirmeleri gerektiğini ortaya koyuyor.

Edinilen bilgilere göre The Matrix ekibi, Unreal Engine 5 ile oluşturulan demo için Epic Games ile iş birliği yaptı. Zaten The Matrix Awakens için hazırlanan tanıtım videosunda da filmdeki Neo rolüyle tanıdığımız Keanu Reeves yer alıyor. "Neyin gerçek olduğunu nasıl bilebiliriz?" diyen ünlü oyuncu, The Matrix Awakens'ın tabiri caizse beyin yakacağını ima ediyor.

The Matrix Awakens için hazırlanan tanıtım videosu