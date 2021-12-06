Sinema tarihinin efsaneleşmiş serilerinden The Matrix'in dördüncü filmi olacak olan The Matrix Resurrections'ın yeni fragmanı yayınlandı.

Uzun zamandır heyecanla beklenen, Matrix serisinin dördüncü filmi olacak olan The Matrix Resurrections, 18 yılın ardından önümüzdeki günlerde vizyona girecek. Fragman ve afiş tasarımları karşımıza çıktığından beri bekleyenleri adeta ikiye bölen yeni Matrix filmi, ABD'de 22 Aralık'ta, ülkemizde ise 24 Aralık'ta vizyona girecek.

İlk fragmanı ile epey heyecanlandıran yeni Matrix filmi, vizyona girmesine günler kala yepyeni bir fragmanla karşımıza. Bu fragmanda filmin olay örgüsüne dair biraz daha fikir sahibi oluyoruz.

Uzun saça tahammül edemeyenlere: karşınızda kısa saçlı Neo:

Filmden ilk görüntüler gelmeye başladığından beri çok büyük bir kitle Neo'nun uzun saçlı versiyonuna epey laf etmişti. Karakteri John Wick ile eşleştirenlerin tepkisini çeken bu durum, yeni fragman gösteriyor ki kalıcı olmayacak...

Film sinemalarla birlikte HBO Max'te de yayınlanacak. 24 Aralık'ta ülkemizde sinemalarda izleyebileceğimiz The Matrix Resurrections'a yönelik sizin beklentileriniz neler? Sizce film 18 yıllık aranın ardından bekleneni verecek mi? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın!