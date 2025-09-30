The Simpsons Movie 2 duyuruldu

Sinema ve Dizi Haberleri ve İçerikleri

Efsane animasyon The Simpsons’un ikinci filmi 2027’de geliyor. Disney çatısı altındaki ilk uzun metraj The Simpsons yapımı olacak.

2007’de vizyona giren ilk Simpsons filmi büyük başarı elde etmiş, dünya çapında 500 milyon dolar gişe yapmıştı. O zamandan beri devam filmi merakla bekleniyordu. Nihayet resmi açıklama geldi: The Simpsons Movie 2, 2027’de sinemalarda olacak.

Yeni film, Disney’in Fox’u satın almasından bu yana yapılacak ilk Simpsons sinema filmi olacak. Bu da yapımın hem yaratıcı kadro hem de dağıtım açısından yepyeni bir dönemin başlangıcı olacağını gösteriyor.

Woohoo! The Simpsons are coming to theaters with an all-new movie on July 23, 2027! pic.twitter.com/wVqxwn8rLc — 20th Century Studios (@20thcentury) September 29, 2025

Henüz hikaye detayları açıklanmadı. Ancak dizinin yaratıcıları, bu filmin dizinin ruhuna sadık kalacağını ve büyük sürprizler içereceğini söylüyor. Ayrıca Homer, Marge, Bart ve Lisa’nın nasıl bir maceraya atılacağı şimdiden merak konusu.

Film, hem nostalji sevenleri hem de yeni kuşak Simpson izleyicilerini hedefliyor. 20 yıl aradan sonra gelen bu devam filmi, animasyon dünyasında büyük ses getirebilir.