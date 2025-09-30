Tümü Webekno
The Simpsons Movie 2 duyuruldu

Efsane animasyon The Simpsons’un ikinci filmi 2027’de geliyor. Disney çatısı altındaki ilk uzun metraj The Simpsons yapımı olacak.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

2007’de vizyona giren ilk Simpsons filmi büyük başarı elde etmiş, dünya çapında 500 milyon dolar gişe yapmıştı. O zamandan beri devam filmi merakla bekleniyordu. Nihayet resmi açıklama geldi: The Simpsons Movie 2, 2027’de sinemalarda olacak.

Yeni film, Disney’in Fox’u satın almasından bu yana yapılacak ilk Simpsons sinema filmi olacak. Bu da yapımın hem yaratıcı kadro hem de dağıtım açısından yepyeni bir dönemin başlangıcı olacağını gösteriyor.

Henüz hikaye detayları açıklanmadı. Ancak dizinin yaratıcıları, bu filmin dizinin ruhuna sadık kalacağını ve büyük sürprizler içereceğini söylüyor. Ayrıca Homer, Marge, Bart ve Lisa’nın nasıl bir maceraya atılacağı şimdiden merak konusu.

Film, hem nostalji sevenleri hem de yeni kuşak Simpson izleyicilerini hedefliyor. 20 yıl aradan sonra gelen bu devam filmi, animasyon dünyasında büyük ses getirebilir.

