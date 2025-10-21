Tümü Webekno
The Sims Mobile Kapanıyor: İşte Tarihi

Electronic Arts, 2018'de piyasaya sürülen The Sims Mobile'ın resmen kapanacağını açıkladı. İşte oyunun devre dışı bırakılacağı tarih.

The Sims Mobile Kapanıyor: İşte Tarihi
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Yaşam simülasyonu deyince akla gelen ilk oyun şüphesiz The Sims’tir. The Sims, son zamanlarda bir değişim içerisindeydi ve artık farklı adımlar atılmaya başlamıştı. Şimdi de bu konuda bir gelişme yaşandı. Electronic Arts, The Sims’in mobil versiyonunun resmen kapanacağını duyurdu.

Dün yayımlanan The Sims Mobile güncellemesi, oyunun son güncellemesi olarak kayıtlara geçecek. Şirketin yaptığı açıklamalara göre yapım, yeni yıl itibarıyla resmen kapanacak ve oynanamaz hâle gelecek.

20 Ocak 2026’da fişi çekiliyor

thesims

Electronic Arts’ın açıklamalarına göre oyun, **20 Ocak 2026 **tarihi itibarıyla devre dışı bırakılacak. Bu tarihten sonra iOS ve Android’den hiçbir oyuncu oyuna erişemeyecek. Ayrıca para harcamak da artık mümkün değil. The Sims Mobile, ilk olarak 2018 yılında piyasaya sürülmüştü. 8 yıla yakın sürenin ardından da resmen bizlere veda edecek. Şimdiye kadar toplamda 50 güncelleme geldiğini belirtelim.

Bu hamle, The Sims serisindeki yeni adımların ardından geliyor. The Sims 4 hâlâ başarılı bir şekilde yoluna devam ederken şirketin Project Rene isimli seriye dahil olacak gizemli yepyeni bir yapım da geliştirdiğini biliyoruz. Serinin önümüzdeki dönemde nasıl bir hâl alacağı merak konusu.

