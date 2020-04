2010 yılından bu yana evlerimize konuk olan zombi temalı The Walking Dead dizisinin heyecanla beklenen 10. sezon finali, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti. Şimdi ise benzer bir durum dizinin 11. sezonu için ortaya çıktı.

Bugüne kadar 200 bini aşkın insanın hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüs salgını, diğer sosyal alanlar gibi dizi ve sinema sektörünü de derinden etkiledi. James Bond: No Time to Die, Fast & Furious 9 ve Black Widow dahil yüksek profilli yapımların ertelenmesine neden olan salgın, bu kez de sevilen dizi The Walking Dead’i vurdu.

Salgın nedeniyle The Walking Dead’in 10. sezonu henüz yayınlanabilmiş değil. Ancak, zombi temalı dizinin arkasındaki prodüksiyon şirketi olan AMC’nin, söz konusu sezonun finalini bir veya iki hafta içinde yayınlayacağı konuşuluyor. 11. sezonun kaderi ise belirsizliğini koruyor. Dizinin oyuncularının da neler olup bittiği hakkında bir fikri yok.

The Walking Dead'in 11. sezonu için belirsizlik hakim:

The Walking Dead’in oyuncusu Jeffrey Dean Morgan, “The Walking Dead ve gelecek sezonla ilgili bir bilgim yok. Kimse ne zaman, nerede ve nasıl olup olmadığını bilmiyor. Bu, ne olacağını görmek için büyük bir bekleme oyunu.” diye konuştu. Konuyla ilgili biraz daha iyimser olan dizinin prostetik makyaj sanatçısı Greg Nicotero ise, “İyi haber şu ki, yazarlar motoru çalıştırmış durumda. Böylece tüm senaryolarımızı veya senaryolarımızın çoğunu prodüksiyona başlamadan önce hazır hale getireceğiz.” dedi.

Diziyle ilgili bir diğer olumlu nokta ise çekimlerin ABD’nin Georgia eyaletinde yapılması… Eyaletin Cumhuriyetçi valisi, diğer eyaletlere kıyasla kendi bölgesindeki koronavirüs kısıtlamalarını daha hızlı bir şekilde kaldırmaya karar verdi. Karar, bununla birlikte oyuncuların ve ekibin mutlaka filme geri dönmesinin güvenli olacağı anlamına da gelmiyor. Tüm bu gelişmelerden sonra, The Walking Dead’in 11. sezonunun 1 ya da 2 ay ertelenebileceği belirtiliyor. 2021 yılı da söz konusu sezon için ihtimaller dahilinde bulunuyor.