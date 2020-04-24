Hugh Jackman’ın Wolverine karakterini canlandırmayacağını açıklamasından sonra ünlü oyuncular bir bir Wolverine rolü için aday olmaya başladılar. Şimdi, Wolverine olmaya aday oyuncular arasına The Walking Dead’in yıldızı Tom Payne de katıldı.

Marvel, önümüzdeki dönemde X-Men serisini yeniden canlandırmayı planlıyor. X-Men karakterlerinin Marvel filmlerinde görünmesi ile yeniden başlayacak X-Men’lerin Marvel Sinematik Evreni macerasının bağımsız X-Men filmleri ile devam etmesi bekleniyor.

Marvel’ın önünde X-Men'i geri getirmek noktasında büyük bir sorun bulunuyor. Uzun bir zamandır Wolverine karakterini canlandıran ve artık Wolverine karakteri ile özleşen Hugh Jackman, artık Wolverine’i canlandırmayacak.

Yeni Wolverine adayı: Tom Payne

Hugh Jackman’ın Wolverine’i artık canlandırmayacak olması, Marvel için önemli bir sorun olmakla beraber birçok oyuncu Marvel’ın bu ikonik karakterini canlandırmaya şimdiden aday olmaya başladı. Wolverine’i canlandırmak isteyen oyuncuların arasına son olarak The Walking Dead’in ünlü oyuncusu Tom Payne de katıldı.

37 yaşındaki ünlü oyuncu, kendisi ile yapılan bir röportajda Wolverine’i canlandırmak istediğini söyledi. The Walking Dead’de uzun bir süre Paul "Jesus" Rovia karakterini canlandıran Payne, Wolverine’i canlandırmak için aday olmakla beraber rol için alması gereken kaloriler için çekingen davrandığını belirtti.

1.88 boyundaki Hugh Jackman’ın ardından 1.70 boyundaki Tom Payne’in gerçekten Wolverine olup olmayacağı şu an için bilinemez. Ama geçmişteki Wolverine’den 20 cm kısa yeni bir Wolverine, X-Men hayranları için oldukça ilginç olabilir.

Wolverine’in X-Men evrenindeki yerini düşününce Marvel’ın Wolverine’siz yola devam edemeyeceğine kesin gözü bakılabilir. Ancak Marvel’ın Hugh Jackman’ın ardından seçeceği Wolverine, karakterin devamı açısından büyük önem taşıyor.