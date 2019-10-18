Modlanan The Witcher 3 Switch'te PC Performansına Yaklaşıyor

CD Projekt Red'in destansı RPG oyunu The Witcher 3, Nintendo Switch platformuna başarılı şekilde taşınsa da grafiksel kısıtlamalar nedeniyle PC performansından uzak kalıyor. Ancak mod yapımcıları iş başında ve oyunun Switch sürümünü de PC ayarlarını getirmeyi başardılar.

Saber Interactive, CD Projekt Red'in destansı RPG oyununu Switch'e tam içeriğiyle birlikte başarılı şekilde taşıdı. Oyun, Switch'e özgü sınırlamalar göz önüne alındığında takdire şayan bir performans sergiliyor. Ancak diğer yandan The Witcher 3'ün Nintendo Switch sürümü beğeni toplamasına rağmen PC sürümündeki ideal performanstan oldukça uzak.

The Witcher 3, Nintendo'nun konsolunda varsayılan olarak 720p çözünürlük ve 30 fps'de çalışıyor. Bununla birlikte genellikle PC platformunda görmeye alıştığımız modcular; Switch sürümünün çok düşük ayarlarda çalışan PC sürümünün performansında olduğunu öne sürdüler ve bir yama dosyası yaparak; PC sürümünün grafik seçeneklerini açabileceklerini keşfettiler.

Switch'in sistemini overclock ederek oyunun dinamik çözünürlüğünü kapatan mod yapımcıları, ayarları arttırarak The Witcher 3'ün daha iyi görünen ve hatta bazen 60FPS'ye varan bir sürümünü elde ettiler.

Yeni mod oyuncuların bazı ek grafik ayarlarına doğrudan oyun menülerinden erişmelerini sağlıyor. Bu ayarlar arasında motion blur, gölgelendirme, alan derinliği, atmosferik gölgelendirme, keskinleştirme ve kenar yumuşatma özelliği gibi önemli değişimler sağlayan özellikler de var.

İşte modlanan The Witcher 3'ün Switch sürümündeki karşılaştırmalı performans değişimi: