The Witcher’ın Yeni Sezonundan Set Fotoğrafları Geldi

İlk sezonuyla büyük beğeni kazanan The Witcher’ın yeni sezonu için çalışmalar devam ediyor. Diziden yeni set fotoğrafları geldi.

Netflix’in başarılı dizisi The Witcher, CD Projekt Red’in oyunlarının yarattığı efsaneyi gümüş ekranda devam ettiriyordu. Yapımın daha ilk sezonu sona ermeden yeni sezonların geleceği müjdesini de almıştık.

Dizinin ikinci sezonunun çekimleri, devam etmekte olan pandemiye rağmen durmuyor. İkinci sezon setinden yeni bilgiler ve yeni görseller de gelmeye devam ediyor. Böylece yeni sezondan ne beklememiz gerektiğini de öğreniyoruz.

Ciri’nin yeni kıyafetleri

Set fotoğraflarına baktığımızda ilk göze çarpanlardan biri de Ciri’yi oynayan Freya Allan’ın muhtemelen dublörü ile birlikte poz verdiği kare oluyor. Fotoğraflarda ayrıca Ciri’nin yeni kostümüne ait ilk görüntüler de yer alıyor.

Karede bulundukları yere ve etraflarındaki yeni karakterlere bakarsak bu sahne, Ciri eğitimine başladıktan sonrasına ait. Dizinin bu sezonunda yeni Witcher'ın yetişme sürecine tanık olacağımızı ve bol bol Kaer Morhen adlı eğitim yerini göreceğimizi biliyorduk. Bu bilgilerimiz böylece teyit edilmiş de oldu.

Ciri bu sezonda daha kısa bir kahverengi deri üst zırhı giyerken onun içinde ise mavi bir gömleği olacak. Aradaki bol miktarda dal nedeniyle kıyafetin tam olarak nasıl gözüktüğünü söylemek ise biraz zor oluyor.

Witcher’ın yeni sezonu yaklaşıyor

Witcher’ın 2. sezonu için Netflix, “Çok satan fantastik kitap serisinden uyarlanan The Witcher, kader ve aileye dair epik bir hikayedir. Rivialı Geralt, yalnız bir canavar avcısı, insanların canavarlardan daha çarpık olduğu bir dünyada yerini bulmakta zorlanıyor. Ama kader onu güçlü bir sihirbaza, tehlikeli bir sırra sahip genç bir prensese doğru şiddetle savurduğunda, üçü gittikçe daha da dengesiz hale gelen Kıta’da yönlerini bulmayı öğrenmek zorundadır.” ifadelerini kullandı.

The Witcher’ın yeni sezonunda Henry Cavill (Geralt of Rivia), Anya Chalotra (Yennefer), Freya Allan (Ciri), Jodhi May (Calanthe), Björn Hlynur Haraldsson (Eist), Adam Levy (Mousesack), MyAnna Buring (Tissaia), Mimi Ndiweni (Fringilla), Therica Wilson-Read (Sabrina), Emma Appleton (Renfri), Eamon Farren (Cahir), Joey Batey (Jaskier), Lars Mikkelsen (Stregobor), Royce Pierreson (Istredd), Maciej Musiał (Sir Lazlo), Wilson Radjou-Pujalte (Dara), Anna Shaffer (Triss) yer alacak.