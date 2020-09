The Witcher 3 HD Reworked Modundan Yeni Video Paylaşıldı

Mod yaratıcısı Halk Hogan, uzun süredir üzerinde çalıştığı ve kısa süre önce yayınlanan The Witcher 3 HD Reworked Project 12.0 Ultimate modunda nelerin değiştiğini gösteren bir video paylaştı.

2015 yılında PC ve konsollar için yayınlanan The Witcher 3: Wild Hunt, birçok kişi tarafından tüm zamanların en iyi oyunlarından biri olarak görülüyor. Hikayesinden görevleri ve karakterlerine kadar birçok içeriği barındıran rol yapma oyunu, özellikle canavarlarla dolu geniş açık dünyası ve atmosferiyle görenleri büyülüyor.

The Witcher 3, günümüzde dahi binlerce oyuncu tarafından oynansa da grafiksel bir makyajı hak ediyor. Bu durumun farkında olan mod yaratıcısı Halk Hogan da uzun süredir üzerinde çalıştığı The Witcher 3 HD Reworked Project 12.0 Ultimate modunu geçtiğimiz dönemlerde duyurmuştu. Şimdiyse Hogan, modun kısa süre önce yayınlanan Ultimate 12.0 sürümün oyuna tam olarak neler yaptığını ve ne tür The Witcher 3 HD Reworked Project 12.0 Ultimate iyileştirmeler sunduğunu gösteren bir video paylaştı.

The Witcher 3 HD Reworked Project 12.0 Ultimate ile nelerin değiştiğini gösteren video:

Yaklaşık üç buçuk dakika uzunluğundaki video, Halk Hogan'ın HD Reworked Project için ne kadar zaman ve çaba harcadığını göstermesiyle başlıyor. Daha sonrasında modlanmış versiyondan alınan görüntüler, oyunun orijinal sürümündeki ekran görüntüleriyle karşılaştırılıyor. Bu noktada Halk Hogan'ın ortaya koyduğu modun en etkileyici tarafının, CD Projekt Red'in ortaya koyduğu dünyayı, hissiyatı ve estetiği koruyarak oyunun orijinali bozmaması olduğunu söyleyebiliriz.

Videoda da görebileceğiniz üzere oyunun orijinal sürümünde özellikle duvarlarda ve yüzeylerde birçok bulanık doku bulunuyor. Bu dokuları daha keskin ve gerçekçi hâle getiren Hogan ayrıca, daha donuk ve cansız gibi görünen ögeler üzerinde de bazı iyileştirmelere yer vermiş gibi görünüyor.

Çok sayıda hayran yapımı modu bulunan The Witcher 3: Wild Hunt'ın Halk Hogan tarafından oluşturulan kapsamlı yeni mod paketini indirmek için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.