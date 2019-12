Polonyalı yazar Andrzej Sapkowski tarafından kaleme alınan fantastik roman serisi The Witcher, uzun yıllardır oyun severlerin favori yapımlarından birisi. Netflix ise bizim Superman’i alıp Rivialı Geralt haline getirdi, ilk sezonu bugün yayınladı. İzleyenlerden gelen yorumları sizin için derledik.

Yüzüklerin Efendisi, Game of Thrones gibi yapımların adını sıralayınca içinizde tuhaf bir his oluşuyor ve kendinizi fantastik dünyanın bir parçası hissediyorsanız yalnız değilsiniz. Polonyalı yazar Andrzej Sapkowski de sizin gibi hissediyor. Kendisinin 1994 yılında yayınladığı ilk romandan önce oyuna sonra da Netflix dizisine kadar uzanan bir destansı hikâyesi var: The Witcher.

Kitapların yakaladığı popülerliğin ardından 2007 yılında oyun dünyasına taşınan The Witcher efsanesi, çıtanın epey yükseğe taşınmasına neden olmuştu. Netflix ise bu çizgiyi gördü ve yakalamak için Superman ile adını duyuran Henry Cavill’i aldı, Rivialı Geralt yaptı. Uzun süredir beklenen dizi, bugün tüm dünyada Netflix tarafından yayınlandı.

The Witcher’ın ilk sezonu, 60’ar dakikalık 8 bölümden oluşuyor:

Geçtiğimiz yıl dizinin ilk görselleri ortaya çıktığında Henry Cavill’in Witcher versiyonu pek de hoş karşılanmamıştı. Bu durum üzerine Netflix, karakteri biraz daha oyundaki Geralt’a benzetmek için çalıştı. Ayrıca yapımın oyundan değil, doğrudan romandan uyarlanması da can alıcı bir detay.

Oyundan filme ya da diziye dönüşen Prince of Persia gibi yapımları düşününce Netflix’in mantıklı bir karar verdiğini görüyoruz. The Witcher, umarız izleyicisini çok yıpratmaz. Zira çıtanın daha yukarıya taşınmasını bekleyen milyonlarca insan var.

The Witcher izleyenlerden gelen ilk yorumlar: