"THODEX CEO'su, Arnavutluk'ta Rüşvetle Saklanıyor"

THODEX'in kaçak durumda olan CEO'su Faruk Fatih Özer ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre kaçak CEO, Arnavutluk'ta mafya ve eski yerel yöneticiler sayesinde saklanıyor. Özer, vatandaştan çaldığı parayı orada saklanabilmek için rüşvet olarak dağıtıyor.

Geçtiğimiz haftalarda en çok konuştuğumuz konu olan THODEX isimli kripto para borsasının kaçak olan kurucusu Faruk Fatih Özer ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) servis ettiği bilgilere göre Özer, Arnavutluk'ta eski yerel yöneticiler ve mafya sayesinde saklanıyor. DHA'ya göre Faruk Fatih Özer, orada saklanabilmek için rüşvet veriyor.

Süreci yakından takip eden okurlarımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin aralarında Arnavutluk'un da olduğu birkaç ülkeye özel ekipler gönderdiğini ve bu ekiplerin Özer'in peşinde olduğundan haberdar olduklarını söyleyebiliriz. Edinilen son bilgiler, Özer'in Türk yetkililerden kurtulmasına neden olan şeyin de verdiği rüşvet olduğu düşünülüyor.

İşte Faruk Fatih Özer'in son fotoğrafı

Kaçak durumda olan THODEX CEO'su Özer'le ilgili Arnavutluk'tan gelen bilgiler ise umut verici. Yapılan açıklamalara göre Arnavutluk polisi, bu durumu fazlasıyla önemsiyormuş. Bu bağlamda, Özer'in ülkeye girdiği andan beri iletişim haline geçtiği herkesi takibe alan Arnavutluk polisi, CEO'yla ilgil bazı bilgiler edindiklerini açıkladılar. Bu bilgiler arasında Özer'in refakatçileri aracılığıyla yaşamını sürdürdüğü ve hiçbir teknolojik ürün kullanmadığı gibi şeyler yer alıyor.

Bu arada, THODEX vurgunu ile ilgili dikkat çeken bir husus da şirkette yetkili olan diğer aile üyeleri ile ilgili. Olayların yaşandığı ilk günlerde açıklama yapan Faruk Fatih Özer'in abisi Güven Özer, kendisinin bu olaydan habersiz olduğunu ve kardeşinin kendisini de kandırdığını açıklamıştı. Ancak soruşturma sürecinde edinilen bilgilere göre CEO Özer'in kaçacağı, kendileri de kaçak olan 5 şirket yöneticisi tarafından da biliniyormuş...