Kurduğu THODEX adlı kripto para borsası üzerinden çaldığı 108 milyon dolarla yurt dışına kaçan Faruk Fatih Özer’in aranmasında önemli gelişmeler yaşandı. Özer’in Arnavutluk’un Tiran şehrinde kaldığı 4 farklı adres tespit edildi. Arama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Türkiye’nin en büyük kripto para borsası vurgununu gerçekleştiren Faruk Fatih Özer’in aranması konusunda oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Özer, THODEX'in faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladıktan sonra elde ettiği parayla yurt dışına kaçmıştı. Daha sonra Arnavutluk’a kaçtığı öğrenilen Özer’in şimdi de kaldığı adresler ortaya çıktı.

TRT Haber’den gelen habere göre Faruk Fatih Özer, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da 4 farklı noktada konakladı. İlk olarak bir otelde konaklayan Özer, ayırttığı günleri bitmeden otelden kaçtı. Arama çalışmalarına dair haberlerin yayılması ve Interpol’ün devreye girmesiyle birlikte ayrıldığı mekandan şoförünün evine geçen dolandırıcı, burada da güvende hissedemeyince adres değişikliklerine devam etti.

Sonunda şehirden kaçtı

Kaldığı otelden kaçıp onu havalimanından alan şoförün evinde kalmaya başlayan Özer’in yeri, kullandığı iletişim uygulaması yüzünden deşifre oldu. Daha sonra Myslym Shyri bölgesine geçen şahıs, Türk polisinin operasyonu büyütmesiyle birlikte 21 Dhjetori adlı adrese geçti. Burada da tutunamayacağını anlayan THODEX dolandırıcısı, kendini Tiran şehrinin dışına attı.

Kripto varlığını ‘soğuk cüzdanla’ taşıyor olabilir

Faruk Fatih Özer’in hâlâ Arnavutluk sınırları içerisinde olduğu ve 108 milyon dolarlık kripto varlığını internet bağlantısı gerektirmeyen ‘soğuk cüzdan’ ile taşıdığı söyleniyor. Kripto paralarını nakite dönüştürmek için mafyayla iş birliğinde olduğu da Özer’le ilgili ortaya atılan iddialar arasında. Dolandırıcıyı yakalamaya yönelik çalışmalar ülkede tüm hızıyla devam ediyor.