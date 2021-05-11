Arnavutluk polisi, aranmaya devam eden THODEX CEO'su Faruk Fatih Özer ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamalarda, Özer'i bulan ya da yakalanmasına yardım eden kişiye 50 bin euro ödül verileceği ifade edildi.

Ülkemizdeki kripto para yatırımcılarını dolandırarak kimilerine göre 2 milyar dolar, kimilerine göre 108 milyon dolar ile kayıplara karışan THODEX borsasının CEO'su Faruk Fatih Özer ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Arnavutluk'ta olduğu bilinen dolandırıcı ile ilgili yakalanmasına yardım eden kişiye 50 bin euroya kadar ödül verileceği açıklandı.

Bilindiği üzere Özer'in nerede olduğu tam olarak bilinmiyor. Bazı kaynaklar, THODEX CEO'su için çemberin daraldığını savunuyor olsalar da büyük bir kesme göre Faruk Fatih Özer'in sonu, tıpkı Çiftlik Bank CEO'su namıdiğer Tosuncuk gibi olacak. Bu konuda hangi tarafın doğru çıkacağı bilinmez ancak yetkililer, Özer'in yakalanması için elinden geleni ardına koymuyorlar.

İhbar edene 50 bin euro ödül

Arnavutluk polisi tarafından yapılan açıklamalara göre THODEX CEO'sunu yakalayan ya da yakalanmasına yardım eden kişiye 50 bin euro ödül verilecek. Kolluk kuvvetleri, bu teşvikle vatandaşın parasını çalarak kaçan Özer'in yakalanmasının kolaylaşacağına inanıyor.

Bu arada, konuyla ilgili olarak THODEX mağdurlarının canını sıkacak bir gelişme olduğunu söylememiz gerekiyor. Edinilen bilgilere göre Faruk Fatih Özer, lüks bir yat kiralayarak tatile çıkmış. Kiralanan lüks yatın parası, ne yazık ki vatandaşa ait...