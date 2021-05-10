Thodex CEO'sunun Yanındaki Kırmızı Montlu Adam Yakalandı

Thodex CEO'su Faruk Fatih Özer'in son fotoğrafında yer alan kırmızı montlu adam, Arnavutluk polisinin yaptığı bir operasyon ile yakalandı. İfadesine başvurulan adam, Özer'i havalimanından alarak otele yerleştirdiğini ancak bu şahsın dolandırıcı olduğunu bilmediğini söyledi.

Geçtiğimiz haftaların en büyük olaylarından olan Thodex isimli kripto para borsasının kaçak durumdaki CEO'su Faruk Fatih Özer ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Arnavutluk tarafından yapılan açıklamalara göre geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir görüntüde yer alan kırmızı montlu adam, Arnavutluk polisi tarafından yakalanarak ifadesine başvuruldu.

Geçen hafta içerisinde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Faruk Fatih Özer'in yakalanmamak için kesenin ağzını açtığını, çevresindekilere rüşvet dağıttığını konuşmuştuk. İşte o sıralarda da kaçak CEO'nun Arnavutluk'ta yakalanmış son görüntüsü açığa çıkmıştı. Bu görüntüyle ilgili yapılan açıklamalarda kırmızı montlu bir adam olduğu ve bu adamın Özer'in işlerini hallettiği ifade edilmişti. O adam artık Arnavutluk polisinin elinde.

İşte yakalanan kırmızı montlu adam

TRT'ye göre kırmızı montlu adam, Arnavutluk vatandaşı birisiymiş. Özer'i havalimanından alarak otele yerleştiren kişi de buymuş. Zanlının ifadesinde yer alan söylemlere göre Faruk Fatih Özer'in dolandırıcı olduğunu bilmiyormuş. Bir kişinin ricası üzerine Özer'e yardım ettiğini söyleyen zanlı, Özer'i kaçıran asıl kişinin başkası olduğunu ifade ediyor. Bu arada, Arnavutluk medyasında yer alan haberleri gören şahıs, bu haberler üzerine korkarak bir süre saklanmaya karar vermiş. Ancak bu saklanma durumu, pek de uzun sürmemiş gibi görünüyor.

Ülkemizdeki kripto para yatırımcılarının parasını çalarak yurt dışına kaçan dolandırıcı Faruk Fatih Özer için çanlar çalmaya devam ediyor. Pek çok kişi umutsuz olsa da yetkililer, kaçak CEO için çemberin daraldığını, hatta şu an kim ile birlikte olduğunun da bilindiğini ifade ediyorlar. Konuyla ilgili açıklamalara göre Özer, bir gıda firmasının yöneticisiyle saklanmaya devam ediyor.