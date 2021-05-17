Thodex’e Yönelik İlk Haciz İşlemi Gerçekleştirildi

Büyük bir vurgun yaparak CEO’su yurt dışına kaçan Thodex’e yönelik ilk haciz işlemi, geçtiğimiz saatlerde gerçekleştirildi. Şirketin 3 lüks otomobiline haciz işlemi yapıldı, memurlar şirket içinde tespite başladı.

Kripto para sektörüne olan güveni ciddi düzeyde sarsan Thodex olayında şirketin CEO’su Faruk Fatih Özer, henüz tam olarak açıklanmayan miktarda bir parayla yurt dışına kaçmıştı. Bir süredir Arnavutluk’ta aranan Thodex CEO’suna yönelik operasyonlar, geçtiğimiz günlerde paylaşılanlara göre sona yaklaşmıştı.

Thodex CEO’su hakkında henüz yeni bir haber almamışken bugün, şirketin Türkiye’deki merkezinde de işlemler yapıldı. Bazı Thodex mağdurlarının avukatı Sinan Keskin, İstanbul Kadıköy Göstepe’de yer alan merkeze icra memurlarıyla birlikte geldi. Merkezin kapısı çilingir yardımıyla açıldı ve haciz işlemleri gerçekleştirildi.

İlk haciz gerçekleştirildi:

Aktarılanlara göre Thodex’in 3 lüks otomobiline haciz işlemi gerçekleştirildi ve haciz memurları, şirket içinde tespit yaptı. Memurlar, tespit ettikleri mal değeri olan eşyaları haczedecek. Bu, şirkete gerçekleştirilen ilk haciz işlemi oldu. Mağdur avukatları, Thodex’in alacaklı taraf olduğu 10 dosyanın icra dairelerinde devam eden davalarıyla ilgili de icra talebinde bulundu.

Thodex’in alacaklı olduğu 10 dosyanın 6’sı İstanbul Adalet Sarayı’nda icra dairelerinde, 4 tanesiyse İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’ndaki icra dairelerinde bulunuyor. İcra memurlarıyla merkeze gelen Avukat Sinan Keskin de alacaklı olduğu dosyalara alacaklı talebinde bulundu ve talep kabul edildi. Tespitlerin yapılmasıyla birlikte icra işleminin gerçekleştirileceği açıklandı.

Thodex CEO’su Faruk Fatih Özer’in yakalanması konusunda bir gelişme olmasa da paylaşılan bilgilere göre yakalanmasıyla birlikte öncelikle Arnavutluk adli makamlarının karşısına çıkarılacak. Kendisi, Arnavutluk sınırları içinde herhangi bir suç işlemediğinden yargılanmayacak. Pasaportu tahditli olduğundan yeni pasaport çıkartılacak ve İnterpol’e teslim edilecek. 48 saat içinde de Türkiye’ye iadesi gerçekleştirilecek.