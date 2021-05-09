Thodex'te kripto para yatırımı yaparak mağdur olan bir kullanıcının, zararlarının giderilmesi için açtığı alacak davası Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından kabul edildi. Bu karar ile birlikte bu yönde yapılan bir dava başvurusu ilk kez kabul edilmiş oldu.

Geçtiğimiz haftalarda ülkemizdeki en büyük dolandırıcılık vakalarından biri yaşanmış ve Thodex isimli yerli kripto borsasının CEO'su Faruk Fatih Özer, borsanın kullanıcılarından çaldığı para ile yurt dışına kaçmıştı. Özer'i arama çalışmaları Arnavutluk'ta devam ederken ülkemizde de konuya ilişkin önemli bir gelişme yaşandı.

Bir Thodex mağduru tarafından zararlarının giderilmesi için açtığı alacak davası başvurusu, Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından kabul edildi. Bu karar ile birlikte Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesi, bu yönde yapılan bir başvuruyu kabul eden ilk mahkeme oldu.

Davacı, Thodex üzerinden 15,364 Ethereum satın almış:

Mağdur İ.Ö'nün avukatı Sinan Keskin tarafından Anadolu 24. Asliye Hukuk Mahkemesine sunulan dilekçede, mağdurun Thodex üzerinden anlık değeri bu yazıyı yazdığımız sırada yaklaşık 480 bin TL olan 15,364 Ethereum satın aldığı ancak sonrasında işlem yapmak istediğinde gerçekleştiremediği ve kripto paralarının bulunduğu cüzdana da erişim sağlayamadığı belirtilmiş.

Dava 'belirsiz alacak kapsamında' açıldı:

Dilekçede aynı zamanda bahsi geçen zararın ve mağduriyetin giderilmesi için, davalı şirketin tespit edilecek her türlü taşınır, taşınmaz mal varlığı ile alacak haklarına ve banka hesaplarına tedbir konularak üçüncü kişilere devrinin önlenmesi talep edildi. Zararın miktarının TL cinsinden değerinin kripto borsasındaki değişiklikler sebebi ile net olarak hesaplanamayacağı bilgisine de yer verilen dilekçede Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 107/1. maddesi uyarınca davanın belirsiz alacak kapsamında açılma zorunluluğu bulunduğu bildirildi.

Davayı kabul eden mahkeme, davalı Thodex şirketine, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren cevap dilekçesini ve ilk itirazlarını sunmaları için iki hafta süre verdi. Aynı şekilde davacı tarafa da gelecek cevaba yanıt vermesi için iki hafta süre verildi.